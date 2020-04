I tagli di capelli medi 2020 proposti dai Saloni per la Primavera Estate giocano con il volume e i gli styling mossi e frizzanti. Trovate quello giusto per voi

Lo stile dei tagli di capelli medi 2020 dai Saloni è decisamente cool, per una Primavera Estate all'insegna delle "mezze misure".

I tagli medi si riconfermano infatti uno dei must assoluti di stagione in fatto di capelli. Perfetti per chi vuole cambiare look senza tagliare troppo le lunghezze, alleggeriscono il proprio stile e rinfrescano il viso con un tocco di brio.

I tagli di capelli medi 2020 su cui puntare? Senza dubbio il bob - o caschetto - meglio se mosso e voluminoso. Molto interessante anche il mullet - il taglio corto sopra e lungo sotto - e anche i tagli medi scalati, preferibilmente con frangia o ciuffo.

I migliori tagli di capelli medi dai Saloni

Volete trovare l'idea giusta per il vostro nuovo midi-cut? Sfogliate la nostra gallery con il meglio delle proposte dei Saloni più famosi, come Jean Louis David, Framesi, Wella, Cotril e molti altri.

Tagli capelli medi 2020: le tendenze dai Saloni Jean Louis David Il caschetto biondo con frangia è fresco e movimentato.

Jean Louis David Volume assoluto per il taglio midi in castano cioccolato.

Jean Louis David Mullet in versione 2020, corto sopra, con frangia e lungo nella parte bassa.

Franck Provost Taglio medio mosso e voluminoso.

Franck Provost Mid-cut biondo con maxi ciuffo vaporoso.

Schwarzkopf Professional Caschetto liscio con frangia aperta. Ultra shiny, in tinta biondo cenere.

Wella Taglio medio scalato con maxi frangia.

Wella Bob mosso con frangia-ciuffo a completare il look.

Wella Capelli a caschetto con scriminatura laterale.

Wella Taglio di capelli medio dallo styling mosso e vaporoso in stile anni '90.

Wella Midi-cut scalato con maxi ciuffo in tinta argentea.

Compagnia della Bellezza Taglio medio scalato con frangia leggermente aperta.

Compagnia della Bellezza Long bob con radici scure e lunghezze ramate.

Compagnia della Bellezza Mezza misura per il taglio riccio con frangia e lunghezze lievemente schiarite.

Cotril Longbob wavy con scriminatura centrale.

Cotril Midi cut riccio e voluminoso per un'acconciatura glam.

Cotril Taglio medio vaporoso dal movimento naturale.

Framesi Caschetto scalato bicolore con frangia.

