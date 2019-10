12 hair moments indimenticabili che hanno fatto la storia del cinema e della TV



Ci sono dei beauty look e hair look che hanno innegabilmente contribuito a creare il "mito" di alcuni personaggi che nel corso degli anni sono diventati delle vere e proprie star.

Per questo motivo abbiamo pensato fosse carino ripercorrere i migliori hair moments della storia del cinema e delle serie TV attraverso i tagli di capelli più iconici dei nostri personaggi preferiti.

1. Audrey Hepburn - Holly Golightly in Colazione da Tiffany

Il film che forse più di tutti l'ha fatta entrare nei nostri cuori e resa un'icona di bellezza immortale. Come dimenticare il maxi top-knot con fermaglio gioiello e la micro-frangia sbarazzina?



2. Shannen Doherty - Brenda Walsh in Beverly Hills 90210

La mitica frangetta bombata che ha segnato la nostra adolescenza e che ci fa immediatamente tornare alla mente i mitici anni '90. Per sempre #teamBrenda.



3. Farrah Fawcett - Jill Munroe in Charlie's Angels



I capelli in stile Seventies sono stati il must have di tutta la stagione (e il trend non è ancora destinato a tramontare) e le onde wild di Farrah l'hanno resa l'icona beauty dell'anno.



4. Carrie Fisher - Principessa Leia in Star Wars

Ha fatto sognare generazioni di nerd (before it was cool) e non solo, con i suoi hair buns che sono diventati un vero e proprio mito.



5. Sarah Jessica Parker - Carrie Bradshaw in Sex and The City

Come non citare la fashion icon più amata dei primi anni 2000? Il merito del suo fascino è anche dei capelli ricci dorati e iper-voluminosi.



6. Joan Collins - Alexis Colby in Dynasty



Preparatevi, perché gli anni '80 detteranno la tendenza di stagione, con big big hair al massimo del volume (bigodini e lacca, here we come).



7. Mia Farrow - Rosemary Woodhouse in Rosemary's Baby

Un film cult. Così come il taglio di capelli sfoggiato da Mia Farrow, un pixie cut minimalista (tagliato alla perfezione) con baby fringe.



8. Alicia Silverstone - Cher in Clueless

Un film imperdibile per tutti gli appassionati di moda e degli anni '90. Ipnotica la bionda e folta chioma liscia di Cher da ragazza "bene" di Beverly Hills.



9. Elizabeth Taylor - Cleopatra in Cleopatra



Il kolossal che ha esaltato al massimo la bellezza della diva, con un long bob con frangia e lunghezze pari che ha fatto scuola.



10. Jennifer Aniston - Rachel Green in Friends

Alzi la mano chi negli anni '90 non ha portato al parrucchiere una foto dei capelli di Rachel. La parola chiave? Layer.



11. Uma Thurman - Mia Wallace in Pulp Fiction

Il caschetto nero più iconico dopo quello di Valentina di Crepax. La bombatura della frangia e le punte rivolte all'interno sono i dettagli fondamentali.



12. Gwyneth Paltrow - Margot Tenenbaum in I Tenenbaum



L'occhio artistico di Wes Anderson e il taglio di capelli più amato di tutti i tempi hanno creato il caschetto biondo più hipster del cinema.



