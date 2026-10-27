Zuppa di alghe e uova sode: la colazione di Amal Clooney privilegia proteine, fibre e grassi buoni per iniziare la giornata con energia

Secondo quanto riportato da diverse riviste internazionali, ogni mattina Amal Clooney si siede al tavolo della colazione con davanti a una ciotola di zuppa di alghe calda. Per l'avvocato dei diritti umani di fama internazionale, madre di due gemelli e sempre in viaggio tra udienze, eventi e impegni, iniziare così la giornata non è un vezzo esotico ma una strategia.

Si conosce poco della vita quotidiana di Amal Clooney, quindi ogni dettaglio fa notizia. In questo caso il focus è sulla colazione: salata, proteica, anti-age e pensata per dare energia stabile per ore.

Cosa mangia Amal Clooney a colazione

Amal inizia la giornata con una ciotola di miyeokguk, la tradizionale zuppa coreana a base di alghe brune, aglio e olio di sesamo. È lontanissima dalla classica colazione dolce all’italiana, ma è diventata il suo rito fisso del mattino.

Le fonti parlano di una porzione preparata ogni giorno, spesso accompagnata da due uova sode: in pratica un piccolo pranzo completo consumato alle otto del mattino. La ricetta più citata prevede circa 20 grammi di due tipi di alghe essiccate, sedano, cetriolo, peperone giallo, mela, lime, zenzero, aglio in polvere, pepe e un filo di olio di sesamo.

In Corea il miyeokguk è considerato un piatto della forza: si mangia dopo il parto e ai compleanni, proprio per sostenere il recupero e celebrare un nuovo inizio. Non stupisce che una professionista con giornate infinite scelga una colazione simbolicamente e concretamente così "rinforzante".

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Perché questa colazione la mantiene in forma e piena di energia

Le alghe sono tra gli alimenti più densi di nutrienti che esistano: forniscono iodio, ferro, calcio, magnesio, vitamine antiossidanti, fibre, una quota di proteine e acidi grassi omega 3. Risultato: la zuppa sazia a lungo, sostiene il microbiota intestinale e offre una sorta di "scudo" contro lo stress ossidativo che accelera l’invecchiamento di pelle e tessuti.

Le due uova sode aggiungono circa 12 grammi di proteine complete, con tutti gli aminoacidi essenziali. Insieme alle proteine presenti nelle alghe e, se si usa, in un brodo ricco di collagene, si arriva facilmente a 20-25 grammi di proteine solo a colazione. Diversi studi sottolineano che per le donne sopra i 45 anni distribuire bene le proteine nella giornata aiuta a preservare la massa muscolare e il metabolismo.

La classica colazione italiana piena di zuccheri regala invece un picco di glicemia rapido, seguito da un crollo di energia e da una fame feroce a metà mattina. Nel piatto di Amal zuccheri semplici quasi non compaiono, e l’abbinata tra proteine, fibre e grassi buoni funziona come una benzina lenta che sostiene concentrazione e buonumore fino a pranzo. Naturalmente, proprio perché ricche di iodio, le alghe richiedono un uso consapevole.

Come copiare la colazione di Amal nella vostra giornata (con buon senso)

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sia la carenza sia l’eccesso di iodio possono alterare la funzione tiroidea. Per questo i nutrizionisti consigliano di non esagerare con porzioni enormi di alghe ogni singolo giorno, soprattutto se avete già una patologia della tiroide o assumete farmaci specifici. In questi casi è sempre meglio parlarne con il medico prima di trasformare la zuppa di alghe in un rito quotidiano.

Detto questo, la colazione "alla Amal" è più semplice di quanto sembri. Si mettono in ammollo le alghe in acqua per un paio d’ore, oppure la sera prima. Si frullano mela, cetriolo, peperone e sedano con acqua per creare un brodo vegetale; poi si uniscono alghe e spezie e si scalda tutto. Il brodo si può preparare in più porzioni e tenere in frigorifero per due o tre mattine, così al risveglio basta scaldare e aggiungere le uova.

Se il gusto delle alghe vi intimidisce, potete iniziare con una quantità minima e aumentare gradualmente, oppure puntare su una colazione "equivalente" sul piano nutrizionale. Per esempio uova strapazzate con verdure saltate in padella e un filo di olio extravergine, magari abbinate a una piccola fetta di pane integrale e a qualche noce. La logica resta la stessa della colazione di Amal: tante proteine, molte verdure, grassi buoni, pochissimo zucchero.

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