Quali saranno le scarpe basse pronte a sostituire (o affiancare) stivali e stivaletti questo autunno?

L’autunno-inverno si divide, come sempre, in due grandi categorie: da una parte abbiamo il tanto amato comeback degli stivali (camperos, biker, equestri, slouchy e chi più ne ha, più ne metta). Dall’altra le “scarpe basse”.

Una categoria, mille interpretazioni, che spaziano dai famosissimi mocassini - da sfoggiare in perfetto stile college - a modelli che strizzano l’occhio alle atmosfere cozy di baite e rifugi di montagna, passando per varianti dall’anima athleisure fino ai fedelissimi compagni di sempre, tutti da scoprire con noi di Grazia.it giusto in tempo per la nuova stagione.

Scarpe basse per l’autunno: le ballerine nere

Sono state le scarpe più gettonate della primavera-estate e, a quanto pare, non danno cenno di abbandonarci nemmeno con l’arrivo della stagione fredda. Se nei mesi più caldi le avevamo viste prevalentemente indossate in stile cottagecore, tra abitini svolazzanti e dettagli romantici, a oggi rivelano il loro lato più casual-chic, da accostare a jeans, bluse e perchè no, anche al total denim.

Ballerine nere MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

Ballerine nere PARFOIS

Credits: parfois.com

Ballerine nere SÉZANE

Credits: sezane.com

Scarpe basse per l’autunno: le sneakers anni 90

Con il ritorno del back to school e del back to office, torna anche lo stile preppy: ma questa volta chiave sporty anni ’90. E, fra tute coordinate, pullover da abbinare a pantaloni cargo e completi in maglina con scritte e loghi di Harvard e Yale, spiccano accessori altrettanto athleisure, come le sneakers. Alte e in versione maxi, sembrano uscite direttamente dalla palestra di un college americano, pronte per accompagnarci a lezione o a una sessione di allenamento, ma anche a un aperitivo fra amiche o a una sessione di shopping!

Sneakers PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Sneakers BERSHKA

Credits: bershka.com

Sneakers 740 NEW BALANCE

Credits: newbalance.it

Scarpe basse per l’autunno: le sneakers rétro

Sempre rimanendo in tema scarpe sporty, era da un po’ che non vedevamo le sneakers rétro fare il loro comeback stagionale, ma a quanto pare l’autunno 2026 ha deciso di farci un regalo assai gradito. Timeless e tremendamente cool, si confermano le alleate numero uno dei look casual e indie sleaze, ma danno il meglio di sé quando vengono accostate a mise a contrasto, come quelle boho - che dominano le tendenze del momento.

Sneakers ONITSUKA TIGER SU Zalando

Credits: zalando.it

Sneakers New Balance X Miu Miu 530 SL MIU MIU

Credits: miumiu.com

Sneakers Tokyo ADIDAS

Credits: adidas.it

Scarpe basse per l’autunno: gli zoccoli

Le vibe da mountaingirl arrivano anche in città… con gli zoccoli! In suede, scamosciati, effetto cavallino o nelle versioni più fluffy, richiamano l’estetica relaxed delle baite alpine e dei primi pomeriggi invernali, e si portano abbinati a maglioncini morbidi e pantaloni loose dai check in tartan.

Zoccoli con borchie ZARA

Credits: zara.com

Zoccoli Luna Clog SCHOLL

Credits: scholl-shoes.com

Zoccoli Boston BIRKENSTOCK

Credits: birkenstock.com

Scarpe basse per l’autunno: i mocassini

Re indiscussi del footwear di ogni stagione, i mocassini dominano indistintamente primavera, estate, autunno e inverno, ma è proprio con l’arrivo dell’autunno che conquistano il podio: proprio con il ritorno dello stile preppy.

Ideali con jeans + maglieria, camicie o blazer, si portano rigorosamente con i calzini in bella vista, per un effetto college…ma anche moda!

Mocassini STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Mocassini ALOHAS

Credits: alohas.com

Mocassini con dettagli western e placca SEBAGO

Credits: sebago.com