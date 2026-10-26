Il nuovo hack virale promette capelli lucidi usando la classica crema Nivea miscelata con olio di cocco. Gli esperti però avvertono: funziona solo su pochi tipi di capelli, per altri è un rischio.

Nell’autunno 2026 i video su TikTok dedicati al mix fra crema Nivea e olio di cocco sono esplosi: ciotoline, cucchiaini, pose da spa casalinga e finale “capello seta”. Il tutto con prodotti che molti di voi hanno già in bagno.

Tra un reel e l’altro, però, sono arrivati i commenti meno entusiasti di parrucchieri, farmacisti e specialisti di hair health. Vi raccontiamo cosa fa davvero questa combinazione sulle lunghezze, chi può permettersela senza drammi e chi invece farebbe meglio a lasciarla su mani e gomiti.

Perché tutti parlano della crema Nivea sui capelli

La latta blu fa parte dell’infanzia di mezzo pianeta. Era destinata a mani screpolate e guance arrossate, non ai capelli. Il nuovo rituale nasce online: si mescola un po’ di crema Nivea con altrettanto olio di cocco, si applica su lunghezze e punte come maschera o trattamento pre-shampoo, si lascia agire e poi si lava.

Alcune creator la tengono addirittura tutta la notte o la usano più volte a settimana, promettendo punte rinate, crespo sotto controllo e lucentezza extra. Media spagnoli e portoghesi hanno già interpellato gli esperti: c’è chi parla di impacco nutriente “se usato bene”, chi mette in guardia da possibili danni, soprattutto su capelli sottili o trattati chimicamente.

La verità, come spesso accade, sta nel formulare la domanda giusta: non “funziona sì o no?”, ma “come sono fatti i vostri capelli e cosa vi aspettate davvero da questo hack?”.

Cosa fanno davvero crema Nivea e olio di cocco sui capelli

La crema Nivea classica è basata su olio minerale (Paraffinum Liquidum), cera microcristallina e lanolin alcohol. La farmacista specializzata in dermocosmetica Helena Rodero, citata da testate spagnole, spiega che questo tipo di crema è soprattutto occlusiva: non “nutre” la fibra, ma crea un film che trattiene l’idratazione già presente. In pratica, ricopre.

Su un capello molto secco questo film può dare subito una sensazione di morbidezza e tanta lucentezza, perché la superficie diventa più liscia e riflette meglio la luce. Il rovescio della medaglia è il cosiddetto build-up: strati di ingredienti cerosi e derivati del petrolio che, lavaggio dopo lavaggio, possono appesantire, rendere le lunghezze spente e costringere a usare shampoo più sgrassanti. Non il massimo per chi ha capelli fragili o colorati.

L’olio di cocco si comporta in modo diverso. È ricco di acido laurico, un acido grasso con grande affinità per le proteine del capello. Uno studio pubblicato sul Journal of Cosmetic Science nel 2003 ha confrontato olio di cocco, olio minerale e olio di girasole: solo l’olio di cocco, usato come pre-shampoo, ha ridotto la perdita di proteine sia su capelli sani sia danneggiati. Il motivo? Le sue molecole sono abbastanza piccole da penetrare nel fusto.

Ecco la logica teorica del mix: l’olio penetra e ripara in parte, la crema sopra “sigilla” l’umidità. Sulla carta può avere senso. Nella pratica entra in gioco la struttura del capello di ognuna di voi.

Per chi il mix può funzionare e per chi è meglio evitarlo

Secondo l’esperto di salute dei capelli Ariel Medeiro, intervistato da media spagnoli, la combo può dare buoni risultati su capelli molto secchi, purché si usi solo su mezze lunghezze e punte. I candidati ideali sono capelli spessi, grossi, magari leggermente crespi, che d’inverno diventano opachi e “a paglia”. Anche alcuni tipi di capelli ricci o afro molto secchi possono tollerare il trattamento, sempre lontano dalla radice.

La parrucchiera specializzata in ricci Conchi Arias ricorda però che una crema corpo è formulata per la pelle, non per la fibra capillare. La morbidezza e la brillantezza che vedete dopo il lavaggio successivo tendono a svanire: l’effetto è soprattutto cosmetico e temporaneo.

Sul fronte dei “no”, la lista è più lunga. I capelli fini o di medio spessore, che si sporcano facilmente, quasi sempre risultano subito unti e piatti alla radice. I capelli già grassi rischiano un mix esplosivo tra sebo e film occlusivo. Chi ha cuoio capelluto sensibile, con forfora, dermatiti o prurito, può andare incontro a pori ostruiti e irritazioni se il prodotto arriva troppo vicino alla cute.

Alcuni test riportati da media europei su capelli lisciati chimicamente parlano di lunghezze irrigidite, opache e difficili da pulire, con bisogno di numerosi shampoo “forti” per eliminare la crema. Proprio ciò che un capello danneggiato non tollera. Attenzione anche ai ricci sottili: un film molto pesante può far perdere definizione e movimento.

Come provarlo in sicurezza (se insistete)

La maggior parte dei professionisti preferisce prodotti studiati per i capelli. Ma se la curiosità è più forte, almeno trattate questo hack come un esperimento controllato, non come nuova routine fissa.

1. Preparazione del mix

Prelevate circa un cucchiaino da tè di crema Nivea e uno di olio di cocco. Scaldate il tutto tra i palmi finché la crema si ammorbidisce e diventa un balsamo uniforme, senza grumi bianchi.

2. Dove e come applicarlo

Lavorate su capelli asciutti o appena inumiditi. Applicate solo su mezze lunghezze e punte, lasciando liberi almeno tre-quattro centimetri dalla radice. Distribuite con le dita o con un pettine a denti larghi, insistendo sulle zone più secche.

3. Tempo di posa e lavaggio

Lasciate agire 20-30 minuti, non di più. Le pose notturne aumentano molto il rischio di build-up e di occlusione del cuoio capelluto. Poi fate uno shampoo accurato; se al risciacquo sentite ancora i capelli “scivolosi”, ripetete il lavaggio una seconda volta con un detergente comunque delicato.

4. Frequenza e segnali da ascoltare

Limitatevi a una volta alla settimana, al massimo, e solo nei periodi in cui le punte sono davvero provate. Se dopo qualche utilizzo i capelli iniziano a sembrare pesanti, opachi, rigidi o la cute prude, è il momento di fermarsi. Chi ha patologie del cuoio capelluto, è in terapia medica o ha subito trattamenti chimici importanti dovrebbe parlarne prima con dermatologo o tricologo.

Un’alternativa più semplice? Usare solo olio di cocco come pre-shampoo sulle lunghezze, oppure scegliere maschere e sieri anti-crespo formulati apposta per i capelli: colpiscono lo stesso obiettivo, con molti meno effetti collaterali.