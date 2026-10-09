Lunghezze diverse, linee decise e una graduazione sul retro: il G-bob è il nuovo caschetto amatissimo dalla genZ

Il caschetto della stagione cambia forma e lo fa giocando con lunghezze diverse, linee nette e una parte posteriore più corta. Si chiama G-Bob ed è la nuova interpretazione del bob che, secondo l’hair stylist Marco Firriolo, può essere definito in tre parole: Geometric, Graduated e Gen Z. Un nome che racconta già le caratteristiche principali del taglio, pensato per rendere il classico caschetto più dinamico e contemporaneo.

Le caratteristiche del G-Bob

La particolarità del G-Bob è soprattutto nella costruzione. Le lunghezze non sono tutte uguali, ma sono studiate per creare un contrasto evidente tra il davanti e il retro. La nuca è lavorata con una graduazione che modifica la forma del caschetto e gli permette di assumere una silhouette più definita. Il risultato è un bob che mantiene la semplicità della forma originale, ma acquista una dimensione nuova grazie alle diverse proporzioni.

La graduazione sul retro è l'elemento che fa davvero la differenza. Accorciando progressivamente i capelli nella zona della nuca e mantenendo maggiore lunghezza verso il viso, la silhouette cambia completamente. Il profilo diventa più interessante e il taglio acquista volume e struttura senza bisogno di scalature diffuse. È una tecnica tipica dei graduated bob, nei quali il passaggio tra lunghezze diverse permette di creare una forma più compatta nella parte posteriore e più lunga verso il davanti.

G-Bob: le geometrie del nuovo caschetto

Il risultato è un caschetto preciso, ma non rigido. Sui capelli lisci, le differenze tra le lunghezze diventano molto evidenti e sottolineano il disegno geometrico; sulle texture mosse, invece, la stessa struttura è ammorbidita dal movimento naturale dei capelli. Anche per questo il G-Bob può essere adattato a diverse tipologie di chioma. C’è poi il riferimento alla Gen Z che descrive soprattutto un atteggiamento: quello di prendere un taglio conosciuto e modificarne le proporzioni, senza seguirne necessariamente la versione più classica. Il bob diventa così una base da personalizzare, attraverso lunghezze, volumi e dettagli che possono cambiare il risultato finale.

Come portare il G-Bob

La personalizzazione resta quindi fondamentale. La lunghezza davanti, l'altezza della graduazione e il volume sulla nuca possono essere calibrati in base alla forma del viso, alla densità e alla texture dei capelli. Anche lo styling può modificarne l'aspetto. Liscio e lucido, il G-Bob mette in evidenza le linee e il contrasto tra le lunghezze; con una texture naturale diventa invece più morbido e casual.

Credit ph: GettyImages