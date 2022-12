Quali saranno i tagli capelli corti che indosseremo nel 2023? Scopritelo con noi!

La stagione AW22-23 per capelli cortissimi donna?Di sicuro l'ispirazione sarà sempre più genderless. Ne è convinto Fabrizio Palmieri, Creative Director di TONI&GUY Italia, che afferma: «Non si parlerà più di genere, ma di fluidità, di autentica espressione di se stessi. Non ci saranno più distinzioni di genere anche per i tagli, ma si cercherà di valorizzare l’individualità di ognuno in base alle proprie caratteristiche e personalità». Curiosi di scoprire quali saranno le tendenze tagli capelli corti per l'inverno 2023? Continuate a leggere questo articolo!

Buzz Cut: il taglio capelli corti donna evergreen

Uno dei look che vedremo anche questo inverno – a dispetto della stagione – è il taglio di capelli corti buzz «un look estremo, che prende ispirazione dal mondo militare, oggi amato anche dalle donne. Perfetto per combattere l’effetto crespo e sbiadito delle chiome, riduce al minimo qualsiasi operazione di gestione e manutenzione dei capelli, oltre ovviamente all’elemento statement. Nessun look trasmette più audacia e fiducia in se stessi. Essendo un taglio capelli corti naturali estremamente short è consigliabile soprattutto per coloro che hanno lineamenti fini e proporzionati, ma funziona bene anche su forme del viso più allungate perché arrotonda. Da abbinare a colori estremi, un connubio affascinante tra la mascolinità del corto e la dolcezza dei lineamenti femminili».

**Leggi anche: Dieci cose da sapere prima di fare un buzz cut**

Pixie Curls, la tendenza capelli corti ricci

Poteva mancare il pixie cut in questa rassegna di tendenze tagli di capelli corti? Ovviamente no!Il pixie, in particolare, è popolare praticamente dagli anni Sessanta, grazie a icone come Audrey Hepburn e Mia Farrow. «In particolare il trend per questa stagione sarà la sua versione riccia, il pixie curls – continua Palmieri- . Caratterizzato da perimetri meno duri e lasciati crescere naturalmente, il Pixie Curls è un hairlook che vuole esaltare la texture naturale di chi lo indossa, creando volume, definizione per ricci ad effetto “molla”»; è il look perfetto per i tagli capelli corti ricci sbarazzini, per esprimere spontaneità e coraggio, un nuovo mood di sfoggiare i capelli ricci.

Mixie Cut, per i capelli corti scalati e per i capelli corti onde

Questo nuovo trend che dominerà l'inverno e tutto il 2023 «ricorda la forma di un pixie cresciuto e sfoggiato con la tessitura e il movimento di uno shag; è il giusto compromesso per le amanti del corto non extreme. Già indossato da celebrities come Rihanna e Ursola Corbero, il mixie è un taglio molto versatile e adattabile a molte tipologie di volto. Le scalature interne permettono di incorniciare il viso addolcendo i lineamenti. Si tratta di un taglio che simboleggia forte personalità e senso di ribellione, ottimo per tutte quelle persone che hanno voglia di cambiare ed esprimere una rinascita!». La versione più cool per il 2023? Quella ondulata e “grunge”!

L'undercut è il taglio capelli corti 2022 2023 da provare!

Anche l’undercut, dopo qualche stagione di pausa, ritorna a essere un must del momento. «Ideale su volti ovali con lineamenti armoniosi, è il taglio perfetto per chi ama scoprire e risaltare le proprie caratteristiche. Rasato nella parte inferiore, l’ultima versione dell’undercut vede questo taglio cult arricchirsi di capelli mossi e texturizzati nella parte superiore che permettono di giocare con lo styling a seconda del gusto personale. Ottimo nella sua versione wet e portato all’indietro, è ideale per una serata glam».

Capelli corti caschetto: the Coco Bob è ancora sulla cresta dell'onda

Continua a rimanere sul podio da diverse stagioni, il bob, soprattutto nella sua ultima versione “The coco Bob” ispirata appunto a Coco Chanel. «Si tratta di un bob corto, ad altezza mento molto grafico e scolpito da linee nette e precise arricchito dall’accessorio frangia che in questa stagione non sarà più lineare e pulita ma “undone” a effetto "cresciuta”; è il mix & match perfetto per accostare il carattere del “The Coco Bob”, molto raffinato ed elegante, all’accessorio frangia che segue le ultime tendenze dei “Messy Hair”».

Siete in cerca di un nuovo taglio per festeggiare l'inizio del nuovo anno? Lasciatevi ispirare da questi tagli!

