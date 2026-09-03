Dal soft bob alle medie lunghezze scalate, ecco i tagli che esaltano i riflessi naturali creati dal sole. I consigli dell'hair stylist per rinnovare il look al rientro dalle vacanze

Dopo le vacanze viene voglia di cambiare. Succede con il guardaroba, con la beauty routine e, molto spesso, anche con i capelli. Per chi è bionda, poi, il rientro è il momento perfetto per passare dall’hair stylist: il sole ha regalato riflessi e schiariture naturali bellissime, ma anche punte più secche e lunghezze che hanno bisogno di essere rinfrescate. "Il desiderio di rinnovare il look dopo l'estate accomuna moltissime donne - racconta Nicolò Gotti, Style Director di TONI&GUY Bergamo-. Dopo settimane trascorse tra sole, mare e piscina, i capelli possono apparire più disidratati e il biondo meno luminoso. Il sole, però, ha un doppio effetto: da un lato stressa la fibra capillare, dall'altro regala schiariture naturali e riflessi unici che diventano un'ottima base da valorizzare. Il rientro è quindi il momento perfetto per dare nuova forma al taglio, preservando quell'effetto 'vacanza' che rende il biondo così speciale".

Le scalature che fanno risaltare i tagli capelli biondi dopo l'estate

Non serve stravolgere il look. A volte è sufficiente alleggerire la forma e mettere in evidenza le sfumature create dal sole. "Chi desidera mantenere la lunghezza può limitarsi a eliminare le punte rovinate e scegliere una scalatura morbida, capace di creare tridimensionalità e mettere in risalto le sfumature naturali create dal sole -continua l’esperto-. Long layers e shag delicati sono perfetti, soprattutto se accompagnati da uno styling effortless, leggermente spettinato, che conserva quel fascino rilassato tipico del rientro dalle vacanze. Per completare il risultato consiglio, poi, un gloss o un trattamento tonalizzante che restituisca idratazione e brillantezza al biondo”.

Se il biondo durante l'estate ha assunto riflessi miele, dorati o champagne, le scalature diventano ancora più importanti. "Quando il sole regala queste nuance, il taglio deve valorizzarle senza appesantire la forma. Le scalature leggere sono ideali perché fanno muovere il colore e amplificano la profondità delle schiariture naturali. Il risultato è un biondo più luminoso, dinamico e dall'aspetto molto naturale”.

Bob morbidi e medie lunghezze sono i protagonisti dei tagli capelli biondi dopo l'estate

Anche le tendenze della prossima stagione confermano la voglia di tagli pratici, naturali e facili da portare. Le linee troppo rigide lasciano spazio a forme più morbide, che accompagnano il movimento dei capelli. "In salone vediamo una forte richiesta di bob morbidi e destrutturati, long bob pieni appena sotto le spalle e medie lunghezze con scalature molto naturali – conferma Gotti -. Anche i capelli lunghi restano protagonisti, ma con un approccio diverso rispetto al passato: lunghezze sane, piene e leggere, ispirate all'eleganza delle supermodel degli anni Novanta”. Tra tutti continua a distinguersi il soft bob, “caratterizzato da perimetri morbidi e leggermente arrotondati sul davanti, con scalature interne che creano volume e movimento senza compromettere la pulizia della linea”.

Anche i capelli lunghi diventano più facili da gestire

Chi ama le lunghezze non deve necessariamente accorciarle. L'importante è scegliere un taglio che renda la chioma più leggera senza perdere pienezza. I look consigliati? Tagli con “long layers e scalature morbide che donano movimento senza svuotare la chioma – continua lo Style Director -. valorizzano i riflessi biondi e rendono lo styling semplice e naturale. L'obiettivo è ottenere un look luminoso, facile da gestire e dall'effetto spontaneo”. Naturalmente, ogni taglio va adattato sia al colore sia alla texture del capello: “Su un bob molto corto con colpi di sole, per esempio, è importante evitare contrasti troppo marcati nella parte posteriore mantenendo una linea più piena. Se, invece, il biondo è ottenuto con schiariture più naturali, le scalature possono enfatizzare la tridimensionalità del colore".

Questione di texture

Anche la texture fa la differenza: "Sui capelli mossi o ricci, una scalatura studiata nei punti giusti permette di controllare i volumi e valorizzare il movimento naturale”. Infine, per chi vuole un solo consiglio da portare in salone, Nicolò Gotti punta su un taglio destinato a durare ben oltre la fine dell'estate. "Suggerisco di puntare su una mid length che sfiori le spalle o arrivi appena sopra il seno, accompagnata da una scalatura molto morbida e naturale. È il compromesso ideale: elimina le punte stressate dall'estate, mantiene tutta la luminosità del biondo creato dal sole ed è estremamente facile da gestire durante le settimane ancora calde di fine estate. È un taglio versatile, fresco e senza tempo, perfetto per accompagnare il passaggio verso la stagione autunnale”.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics