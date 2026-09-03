Harry Potter torna con una nuova serie televisiva e un nuovo trio di protagonisti: ecco quando esce, chi c'è nel cast e cosa aspettarsi

Sono passati quasi venticinque anni da quando, nel 2001, abbiamo visto per la prima volta Harry Potter attraversare il binario 9¾, salire sul treno per Hogwarts e scoprire che il mondo nel quale era cresciuto rappresentava soltanto una piccolissima parte della realtà. Ora quel viaggio sta per ricominciare. Con nuovi volti, una nuova Hogwarts e soprattutto molto più tempo per raccontare una storia che un'intera generazione conosce quasi a memoria.

L'emittente televisiva statunitense HBO ha pubblicato il nuovo trailer di Harry Potter and the Philosopher's Stone, la serie televisiva che riporterà sullo schermo i sette romanzi di J.K. Rowling. E questa volta le immagini permettono davvero di capire che cosa ci aspetta.

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Nel trailer ritroviamo alcuni dei momenti più iconici del primo libro: lo smistamento nelle quattro diverse case di Hogwarts, Harry che implora sottovoce il Cappello Parlante di non mandarlo a Serpeverde, il primo incontro con Piton, le lezioni di magia e naturalmente il Quidditch. Ci sono il Mantello dell'Invisibilità, Edvige, gli scacchi magici e i banchetti nella Sala Grande, ma soprattutto ci sono Harry, Ron e Hermione che cominciano a trasformarsi da tre sconosciuti negli amici che ormai tutti conosciamo.

Un ritorno a Hogwarts che inevitabilmente dovrà confrontarsi con otto film entrati nell'immaginario collettivo. Ma proprio qui sta la grande scommessa della nuova serie di Harry Potter: non sostituire quei film, che Warner Bros. continua a definire centrali per il franchise, bensì ricominciare dai libri e avere finalmente lo spazio per raccontarne anche ciò che il cinema aveva dovuto lasciare fuori.

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Quando esce la serie di Harry Potter

La prima stagione arriverà a Natale 2026 su HBO e sarà disponibile in streaming su HBO Max, anche in Italia. Il titolo ufficiale sarà Harry Potter and the Philosopher's Stone e gli episodi saranno otto.

La storia ripartirà dunque esattamente dall'inizio: Harry è un bambino di undici anni cresciuto con gli zii Dursley, convinto di non avere nulla di speciale, fino a quando una lettera gli rivela l'esistenza di Hogwarts e, insieme alla magia, anche una parte del proprio passato che gli è sempre stata nascosta.

L'obiettivo è molto più ambizioso di una semplice nuova versione del primo film. HBO ha infatti progettato la serie come un adattamento dell'intera saga letteraria, con le stagioni successive destinate a proseguire attraverso gli altri libri. Si apre così un progetto televisivo pensato per accompagnare il pubblico per diversi anni.

Chi sono i nuovi Harry, Ron e Hermione

È probabilmente il confronto più difficile da evitare. Per milioni di spettatori Harry Potter ha il volto di Daniel Radcliffe, Hermione quello di Emma Watson e Ron quello di Rupert Grint. A raccogliere la loro eredità sono tre giovanissimi attori britannici praticamente all'inizio della carriera.

Dominic McLaughlin interpreta Harry Potter, Arabella Stanton è Hermione Granger e Alastair Stout è Ron Weasley.

Il nuovo trailer permette finalmente di vederli davvero nei panni dei loro personaggi. Hermione prova a fare amicizia sull'Espresso per Hogwarts parlando dei libri letti durante l'estate; Ron cerca di leggere la lettera di ammissione mentre i fratelli gli rovesciano sopra della marmellata; Harry, invece, appare ancora spaesato davanti a un mondo nel quale tutti sembrano sapere chi sia tranne lui stesso. A un certo punto ammette infatti di non sapere praticamente nulla, nonostante tutti lo considerino già un grande mago.

Ed è forse proprio questa inesperienza dei tre giovani interpreti a rendere interessante il nuovo inizio: anche loro, proprio come i personaggi, stanno entrando per la prima volta in un universo enorme.

Il cast adulto cambia completamente volto

Se il nuovo trio dovrà affrontare inevitabilmente il confronto con Radcliffe, Watson e Grint, altrettanto delicata sarà l'eredità lasciata dagli adulti della saga cinematografica.

Il nuovo Albus Silente è John Lithgow, mentre Janet McTeer interpreta Minerva McGranitt. Paapa Essiedu raccoglie il difficilissimo testimone di Alan Rickman nei panni di Severus Piton e Nick Frost diventa Rubeus Hagrid. Luke Thallon interpreta il professor Raptor e Paul Whitehouse il custode Argus Gazza.

Tra gli altri nomi troviamo Katherine Parkinson come Molly Weasley, Johnny Flynn come Lucius Malfoy, Lox Pratt come Draco, Bel Powley e Daniel Rigby nei ruoli di Petunia e Vernon Dursley e Bertie Carvel come Cornelius Caramell.

C'è però anche un volto che i fan conoscono già: Warwick Davis torna a interpretare il professor Filius Vitious, lo stesso personaggio che aveva interpretato nei film originali.

J.K. Rowling sarà coinvolta nella nuova serie di Harry Potter?

Sì. J.K. Rowling è executive producer della serie insieme, tra gli altri, a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman.

Il suo coinvolgimento è uno degli aspetti più discussi del progetto a causa delle polemiche che negli ultimi anni hanno accompagnato le sue posizioni sulle questioni relative all'identità di genere e ai diritti delle persone trans. Alcuni membri del nuovo cast hanno pubblicamente preso le distanze dalle sue opinioni: John Lithgow le ha definite "inspiegabili", mentre Bel Powley ha dichiarato di essere fortemente in disaccordo con Rowling e ha espresso il proprio sostegno alla comunità trans.

Sul piano creativo, HBO continua comunque a presentare la serie come un adattamento fedele dei romanzi originali di Harry Potter.

Perché la serie potrebbe essere molto diversa dai film

La domanda che accompagna il progetto fin dal suo annuncio è sempre la stessa: perché rifare Harry Potter quando i film sono ancora così popolari?

La risposta potrebbe stare proprio nel formato televisivo. Otto episodi per raccontare La Pietra Filosofale significano avere a disposizione molto più spazio rispetto alle due ore e mezza circa del primo film. HBO ha descritto il progetto come un adattamento fedele dei libri, promettendo di esplorare più approfonditamente personaggi e dettagli del mondo magico.

Il trailer sembra già suggerire questa direzione. Alcune scene si soffermano maggiormente sulla vita quotidiana a Hogwarts e sui rapporti che stanno nascendo tra i protagonisti, mentre personaggi e situazioni potranno potenzialmente avere lo spazio che inevitabilmente mancava negli adattamenti cinematografici.

Una nuova Hogwarts per una nuova generazione

Le riprese sono iniziate nel luglio 2025 ai Warner Bros. Studios Leavesden, nell'Hertfordshire, gli stessi studi britannici da tempo legati all'universo cinematografico di Harry Potter.

Ma il vero obiettivo della serie sembra essere più grande della nostalgia. Da una parte ci sono gli spettatori cresciuti con i libri e con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, pronti probabilmente a confrontare ogni corridoio di Hogwarts con quelli che ricordano. Dall'altra parte, invece, c'è una generazione di bambini che incontrerà Harry, Ron e Hermione per la prima volta attraverso questi nuovi attori.

Il trailer gioca consapevolmente su entrambe le cose. Ci restituisce immagini immediatamente familiari, ma con volti nuovi; ripropone momenti che sappiamo quasi anticipare a memoria, cercando però di farli sembrare nuovamente imprevedibili.

E forse sarà proprio questa la sfida più difficile quando Harry Potter tornerà ufficialmente a Hogwarts a Natale: convincere chi conosce già ogni angolo del castello di avere ancora qualcosa da scoprire.