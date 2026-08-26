Dal biondo ghiaccio al beige cenere, il colore più desiderato della stagione punta su riflessi freddi e naturali. Scopriamo insieme come indossare e gestire il colore capelli biondo freddo

Dopo il successo delle sfumature miele, caramello e dorate, il colore capelli più amato guarda verso tonalità più fresche e raffinate. Il protagonista della stagione è, infatti, il biondo freddo, una nuance luminosa ed elegante, amata anche dalle celebrity – da Gigi Hadid che ha più volte sperimentato biondi luminosi dalle sfumature fredde e beige, ad Anya Taylor-Joy che ha reso iconico un biondo chiarissimo quasi platino, fino a Jennifer Lawrence che ha scelto diverse volte versioni di biondo freddo più naturali, dimostrando quanto questa tonalità possa adattarsi a stili diversi. Non è un semplice biondo chiarissimo, quindi, ma un insieme di sfumature che vanno dal platino morbido al beige freddo, fino ai riflessi cenere.

Il punto di forza del biondo freddo

Il suo punto di forza di questa tonalità è la capacità di illuminare il viso. L’importate, però, è studiare la sfumatura giusta in base al colore della pelle, degli occhi e alla personalità di chi lo porta, come spiegano gli hairstylist. Il segreto, infatti, è evitare colori standard e creare nuance su misura ed è anche uno dei motivi del successo di questo colore che nasce dal desiderio di un look più essenziale. Il biondo freddo ha, infatti, un fascino che ricorda un’estetica pulita e raffinata, fatta di capelli luminosi e colori che sembrano quasi naturali.

Colore capelli biondo freddo: le sfumature più belle dell’estate

Tra le versioni più richieste troviamo il biondo ghiaccio, perfetto per chi ama un look più deciso, e il biondo beige, più morbido e naturale. Grande protagonista è anche il “mushroom blonde”, una tonalità che mescola riflessi freddi e leggermente fumé per un risultato sofisticato ma facile da portare. La tendenza dell’estate non punta però a un colore uniforme perché il biondo del momento gioca con profondità e movimento: radici leggermente più scure, lunghezze illuminate e sfumature delicate che rendono la chioma più naturale e anche semplice da gestire.

Come prendersi cura del colore capelli biondo freddo in estate

L’estate è la stagione più bella per sfoggiare un biondo luminoso, ma anche quella che può metterlo più alla prova. Sole, salsedine e cloro possono infatti trasformare i riflessi freddi, spegnendo la brillantezza del colore e facendo emergere quei fastidiosi toni giallastri che rischiano di togliere al biondo la sua caratteristica luce icy. Per mantenerlo intenso e sofisticato servono piccoli rituali di bellezza: idratazione profonda, protezione dai raggi UV e trattamenti mirati capaci di preservare la purezza della nuance.

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