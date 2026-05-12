Colorazioni pensate per riflettere la luce primaverile come al tramonto: ecco come realizzarle e indossarle, con i consigli dell'esperta

C’è una luce che trasforma ogni cosa ed è quella del tramonto, quando i toni si scaldano e tutto si addolcisce. È proprio a questa suggestione che si ispira la golden hour hair, una delle tendenze più raffinate della stagione, capace di portare sui capelli un riflesso naturale e vibrante allo stesso tempo. Più che una semplice tecnica di colorazione, si tratta di un approccio che punta a esaltare la luminosità autentica della chioma, lavorando in sintonia con la luce.

Golden hour hair: la tendenza ispirata ai tramonti

“Questa nuance può essere definita una colorazione ‘emotiva’ – racconta Giulia De Nicola, Salon Director di TONI&GUY Roma Centro - perché non si limita a creare riflessi, ma dona ai capelli una luminosità che sembra emergere dall’interno, come naturalmente baciati dal sole. Alla base di questa tecnica c’è un alto livello di personalizzazione, perché ogni nuance viene studiata in funzione della base naturale, del sottotono della pelle e di come la luce valorizza i lineamenti del viso”.

Il tratto distintivo di questa tecnica è proprio la sua capacità di adattarsi, evitando contrasti netti e costruzioni evidenti. Non a caso in salone “si prediligono schiariture estremamente delicate e tonalizzazioni su misura, con l’obiettivo di ottenere un effetto tridimensionale, morbido e sofisticato, privo di contrasti netti”, spiega De Nicola.

Una colorazione leggera

Il risultato è una luminosità diffusa, elegante, che accompagna il movimento dei capelli con naturalezza. Nulla appare forzato, insomma. “Il segreto del risultato risiede nella leggerezza: il golden hour hair non deve mai apparire costruito. Lavorando con una stratificazione di sfumature leggere, si crea movimento e profondità in modo armonioso”.

Golden hour hair: la palette di riferimento

Dal punto di vista cromatico, la palette richiama le tonalità più calde e avvolgenti della natura. “Le nuance protagoniste sono calde e luminose, miele, caramello, dorato, con accenni di pesca, mentre sulle basi castane trovano spazio riflessi ambrati, capaci di illuminare il colore senza stravolgerlo, mantenendo sempre un’allure raffinata”. Facile da gestire, il golden hour hair si distingue, infatti, anche per la sua versatilità perché “si tratta di una tecnica adatta a diverse basi di partenza in quanto non impone un colore, ma lo valorizza. Anche la gestione risulta pratica: la ricrescita è morbida e naturale, senza stacchi evidenti”. Un dettaglio non secondario, soprattutto per chi cerca un risultato duraturo e poco vincolante.

La cura quotidiana, infine, resta fondamentale per mantenere intatta questa luminosità. “Per preservare al meglio questo effetto, è fondamentale utilizzare prodotti nutrienti e illuminanti, poiché capelli sani riflettono la luce in modo ottimale”, conclude l’esperta.

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