Dai caschetti più netti ai pixie cortissimi, passando per shag morbidi e frange rétro: i tagli capelli autunno 2026 giocano tra precisione e movimento, con forme studiate per essere portate con naturalezza

L’autunno 2026 porta con sé una nuova generazione di haircut, diversi per lunghezza e carattere ma accomunati da una stessa filosofia: forme riconoscibili, lavorazioni precise e un effetto finale il più naturale possibile. Le tendenze che arrivano dai saloni di Londra e New York dicono chiaramente che questa è la stagione del caschetto corto e del pixie, senza dimenticare i tagli scalati (ma senza eccessi). Ecco i migliori tagli capelli autunno 2026 da tenere d’occhio nei prossimi mesi.

Tagli capelli autunno 2026: il Varsity Bob

Ha qualcosa del look collegiale americano, ma in una versione sofisticata e contemporanea. Il Varsity Bob è un caschetto mosso che sfiora il mento, portato con la riga centrale e attraversato da scalature molto discrete.

Il Clean Bob Geometrico

Qui il bob si fa netto: parliamo di un caschetto corto che arriva al mento, accompagnato da una frangia piena e precisa.

Tagli capelli autunno 2026: il Ripped Bob

È il bob che si ribella alla perfezione. La forma resta quella ordinata e strutturata del classico taglio medio, ma le punte sono lavorate per creare una superficie più irregolare e dinamica. Sarà il taglio perfetto per la stagione fredda. Motivo? Oltre a essere elegante, è molto pratico e si accompagna bene a cappotti, sciarpe e colli alti.

La frangia anni Sessanta

Dopo il lungo ritorno degli anni Settanta, è il momento di riscoprire i Sessanta. E lo fanno soprattutto le frange, che per l’autunno diventano più dense, ampie e importanti. La densità è essenziale per evitare un effetto troppo nostalgico: tecniche di taglio e texturizzazione servono a darle corpo mantenendola contemporanea.

Tagli capelli autunno 2026: il Power Pixie

Il pixie si fa deciso, scultoreo e volutamente androgino. Florence Pugh, Glenn Close e Iris Law hanno contribuito alla sua nuova popolarità nei mesi scorsi e ora è (ancora) il momento di osare, soprattutto se avete i capelli fini perché, se puntate su scalature ad hoc, potete migliorare il volume. La parte frontale, lasciata più lunga, può essere portata anche dietro le orecchie, mettendo in evidenza zigomi e mandibola.

Il Bubble Cut Blowout

In questo caso più che il taglio conta il modo in cui vengono modellate le lunghezze. Il Bubble Cut Blowout trasforma una chioma lunga e scalata in una massa morbida e voluminosa, con punte arrotondate e gonfie. Il taglio di riferimento è quello di Amal Clooney che, al Festival di Venezia, ha furoreggiato.

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