Il Gruppo Armani ha annunciato la nomina di Dario Vitale a direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani: il designer sarà il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia Armani

Il Gruppo Armani segna una svolta storica nella sua organizzazione creativa annunciando l’ingresso di Dario Vitale nel ruolo di Direttore Creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani.

Una nomina di grande peso strategico: Vitale è infatti il primo designer esterno alla famiglia a ricoprire questo incarico all'interno della maison.

Classe 1983, origini del Sud Italia e una carriera solida costruita a Milano, il designer vanta un percorso d'eccellenza nel mondo del lusso. Formatosi all’Istituto Marangoni, ha mosso i primi passi da Bottega Veneta sotto la guida di Tomas Maier, per poi legarsi a lungo a Miu Miu al fianco di Miuccia Prada, fino a diventare Design Director del Ready-to-Wear e Brand Image Director. Nell'aprile 2025, era stato poi nominato Chief Creative Officer di Versace.

Con effetto immediato, Vitale lavorerà a stretto contatto con Silvana Armani e Leo Dell’Orco per guidare l'evoluzione stilistica del brand, unendo la contemporaneità al rispetto per l'inconfondibile identità della casa di moda.

Il designer ha espresso il suo entusiasmo per la nuova sfida: «Sono onorato di assumere questo duplice ruolo tra Emporio Armani e Giorgio Armani e profondamente grato a Silvana e Leo per avermi accolto nel loro mondo. Armani vanta un’eredità straordinaria e un linguaggio stilistico inconfondibile: un patrimonio che attraversa i decenni e che ha contribuito a scrivere la storia della moda. Mi avvicino a questa nuova sfida con un profondo senso di responsabilità ed entusiasmo, con l’obiettivo di costruire su queste solide fondamenta e definire insieme una nuova era.»

«Emporio Armani per noi è molto più di una linea: è una realtà alla quale siamo profondamente legati, perché ne abbiamo seguito e condiviso il percorso fin dall’inizio. Emporio nasce come uno spazio di libertà, sperimentazione ed energia, e siamo convinti che l’arrivo nella nostra squadra di Dario, un talento già affermatosi sul panorama internazionale, saprà interpretarne lo spirito con rispetto e autenticità.» hanno dichiarato Silvana Armani, Responsabile Stile Donna, e Leo Dell’Orco, Responsabile Stile Uomo del Gruppo Armani.

Giuseppe Marsocci, CEO e Managing Director del Gruppo Armani ha commentato così: «La nomina di Dario Vitale segna una tappa importante per il Gruppo Armani: è una scelta che rafforza la nostra organizzazione creativa e conferma la volontà di guardare al futuro, consolidando il percorso di evoluzione del Gruppo, restando fedeli ai valori e alla visione di Giorgio Armani. Emporio Armani è un marchio dalla rilevanza strategica per noi e per i nostri partner nel mondo. Gli accessori Giorgio Armani rappresentano una grande opportunità. Guardiamo a questa nuova fase con enorme fiducia.»

Courtesy of Press Office, Photo by Jeannette Montgomery Barron