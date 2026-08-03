Tra le première di The Drama, The Odyssey e quelle di Spider-Man: Brand New Day, Zendaya ha costruito una delle narrazioni beauty più interessanti dell'anno: trecce scultoree, onde hollywoodiane, make-up eterei, accenti pastello e incarnati luminosi.

Se sul fronte moda Zendaya e il suo storico stylist Law Roach continuano a ridefinire il concetto di method dressing, sul fronte beauty l'attrice ha dimostrato che anche capelli e make-up possono diventare strumenti narrativi. Nel giro di poche settimane, infatti, la star è passata dal romanticismo di The Drama, all'estetica divina e mitologica di The Odyssey al glamour contemporaneo e sofisticato di Spider-Man: Brand New Day, senza mai perdere quella cifra stilistica che la rende immediatamente riconoscibile.

Dietro ogni apparizione c'è un lavoro preciso firmato dal make-up artist Ernesto Casillas e dall'hairstylist Coree Moreno, un duo che ha saputo interpretare i personaggi, l'atmosfera dei film e la personalità di Zendaya attraverso beauty look sempre diversi ma perfettamente coerenti tra loro.

Il romanticismo sofisticato di The Drama

Prima ancora delle atmosfere mitologiche di The Odyssey, Zendaya aveva già mostrato una diversa interpretazione della femminilità durante il press tour di The Drama. Per accompagnare il racconto romantico del film, l'attrice ha scelto beauty look più morbidi e raffinati, costruiti intorno a un'eleganza quasi bridal.

La pelle appariva satinata e luminosa, le labbra naturalmente rosate e il make-up occhi delicato ma perfettamente definito. A fare la differenza erano soprattutto i capelli: bob lucidi, pieghe impeccabili e styling ispirati al glamour hollywoodiano più classico hanno contribuito a creare un'immagine sofisticata e senza tempo. Un'estetica meno scenografica rispetto a quella che sarebbe arrivata nei mesi successivi, ma fondamentale per comprendere la versatilità di Zendaya e del suo glam team.

L'era di Athena: la bellezza divina di The Odyssey

Se c'è una parola che descrive i beauty look di Zendaya durante il tour di The Odyssey, è "eterea". Fin dalle prime apparizioni, l'attrice ha abbandonato qualsiasi eccesso per abbracciare un'estetica quasi ultraterrena, ispirata alla dea Atena che interpreta nel film di Christopher Nolan.

Il focus era tutto sulla pelle. Luminosa ma mai lucida, uniforme ma mai artificiale, sembrava illuminata dall'interno. Le basi leggere e trasparenti lasciavano emergere la naturale radiosità dell'incarnato, mentre blush rosati e punti luce discreti scolpivano il viso senza alterarne i volumi. Più che un make-up, sembrava un filtro perfetto applicato alla realtà.

A rendere il tutto ancora più memorabile sono state le acconciature. Corone intrecciate, trecce morbide e raccolti ispirati all'antica Grecia hanno accompagnato gran parte delle apparizioni pubbliche dell'attrice. Il momento culminante è arrivato alla première newyorkese del film, quando Zendaya ha sfoggiato una lunghissima treccia texturizzata che scendeva fino ai fianchi, incorniciata da ciocche leggere lasciate libere intorno al volto. Un look che ha immediatamente evocato l'immagine di una dea contemporanea.

Il tocco inaspettato: ombretti pastello e dettagli luminosi

Pur mantenendo un'estetica estremamente raffinata, il beauty team non ha rinunciato a sperimentare. Durante il tour di The Odyssey, Zendaya ha introdotto piccoli accenti cromatici che hanno spezzato la neutralità del make-up senza compromettere l'eleganza complessiva.

Ombretti azzurri polvere, sfumature lavanda e tonalità pastello applicate in modo quasi acquerellato hanno aggiunto freschezza e modernità ai look. Non si trattava di colori protagonisti, ma di dettagli studiati per dialogare con gli abiti e i gioielli, contribuendo a rafforzare quell'immaginario celestiale che ha caratterizzato l'intero press tour.

Il trionfo del no-makeup makeup

Tra tutti i beauty look sfoggiati negli ultimi mesi, uno dei più riusciti resta quello della première di New York di The Odyssey. Una scelta apparentemente semplice, ma in realtà estremamente sofisticata.

Niente smokey eyes, niente eyeliner grafici, niente labbra bold. Solo pelle impeccabile, guance naturalmente arrossate e una luminosità strategica sugli zigomi. Persino il trucco occhi era ridotto al minimo indispensabile. Una dimostrazione di come il lusso beauty del 2026 non passi necessariamente dall'eccesso, ma dalla capacità di far apparire perfetta la naturalezza.

Da dea greca a diva contemporanea: arriva Spider-Man

Con l'inizio del press tour di Spider-Man: Brand New Day, qualcosa cambia. L'atmosfera mitologica lascia spazio a una femminilità più urbana, glamour e contemporanea. Se la pelle continua a essere il cuore di ogni beauty look, capelli e make-up diventano progressivamente più audaci.

Le trecce lasciano spesso il posto a onde morbide, vaporose e lucentissime, realizzate con un finish quasi cinematografico. Le lunghezze XXL diventano protagoniste assolute, muovendosi con naturalezza e regalando a Zendaya un fascino da diva hollywoodiana moderna.

Lo sguardo si fa protagonista

Se durante The Odyssey il focus era sulla luminosità del viso, durante il tour di Spider-Man l'attenzione si sposta gradualmente sugli occhi. Ernesto Casillas introduce ombretti iridescenti, sfumature viola e riflessi argentati che dialogano con gli outfit e richiamano in modo sottile l'universo del supereroe Marvel.

Particolarmente riuscito il look sfoggiato a Berlino, dove l'attrice ha abbandonato temporaneamente il minimalismo per un make-up più scenografico, caratterizzato da ombretti cangianti e ciglia volutamente enfatizzate, quasi "spider-like". Un dettaglio che ha conquistato i social e dimostrato ancora una volta la capacità del suo team di reinterpretare il concetto di method beauty.

L'evoluzione dei capelli: il vero filo conduttore

Osservando nel loro insieme le apparizioni degli ultimi mesi, emerge chiaramente come i capelli siano stati il vero elemento narrativo dei press tour. Più ancora del make-up.

Dalle trecce monumentali di ispirazione classica alle onde glamour, passando per raccolti morbidi e sleek wet ponytail con baby hair scolpiti, Zendaya ha dimostrato quanto un'acconciatura possa cambiare completamente la percezione di un look. Ogni hairstyle è sembrato studiato per raccontare una nuova sfumatura della sua personalità, senza mai risultare ripetitivo. E non è un caso che molti fan abbiano individuato proprio nei capelli l'elemento più sorprendente dell'intero tour.

La lezione beauty di Zendaya

La forza dei beauty look di Zendaya non risiede soltanto nella loro impeccabile esecuzione tecnica, ma nella capacità di raccontare una storia. Durante The Drama ha incarnato un'eleganza romantica e sofisticata, fatta di bob impeccabili, pelle luminosa e make-up delicati. In The Odyssey è stata una moderna Atena, luminosa e quasi divina. Durante Spider-Man: Brand New Day si è trasformata in una diva contemporanea, sofisticata e magnetica. Tre anime diverse, unite però dalla stessa filosofia: valorizzare la bellezza naturale senza rinunciare alla sperimentazione.

In un'epoca dominata da trend che nascono e scompaiono nel giro di pochi giorni, Zendaya continua a fare qualcosa di molto più difficile: creare immagini che restano impresse. E, considerando quanto è riuscita a fare in poche settimane di red carpet, è probabile che il suo regno beauty sia appena iniziato.