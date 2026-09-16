Capelli: il segreto giapponese per lavarli meglio non riguarda lo shampoo
In Giappone molte persone dedicano almeno cinque minuti al massaggio del cuoio capelluto ad ogni shampoo, spesso con due spazzole in silicone, una per lato della testa. Non è un vezzo, ma una vera tecnica di cura.
Mentre noi spesso ci concentriamo sulle lunghezze e corriamo sotto la doccia, il metodo giapponese per lavare i capelli parte dall’idea che la bellezza inizi dalla radice. Il risultato cercato non è solo lucentezza immediata, ma una crescita dei capelli più forte e regolare nel tempo.
Perché lavare i capelli alla giapponese aiuta la crescita
Nel metodo giapponese il protagonista non è il fusto del capello, ma il cuoio capelluto. Viene trattato come un terreno da tenere pulito, ossigenato e rilassato perché i bulbi possano lavorare al meglio.
Secondo gli esperti di dermatologia, una cute sana ha un microcircolo efficiente: il sangue porta ossigeno e nutrienti al bulbo, sostenendo la fase di crescita del capello. Se la cute è irritata, troppo grassa o coperta da residui, il follicolo lavora in condizioni peggiori.
Una cute che resta umida a lungo favorisce anche la proliferazione di batteri e funghi come la Malassezia furfur, spesso collegata a forfora e prurito. Da qui il focus giapponese su detersione accurata, massaggio e asciugatura completa delle radici.
Il lavaggio alla giapponese non fa “spuntare” capelli dove non ci sono, ma crea l’ambiente ideale perché quelli che avete crescano più robusti, si spezzino meno e restino lucidi più a lungo.
La routine giapponese in 4 step chiave
1) Preparazione e super spazzolatura.
Prima ancora dell’acqua si passa alla spazzola. Prima una classica, per sciogliere nodi; poi una spazzola massaggiante in silicone (meglio due, una per mano). Si parte dalla nuca e si sale verso la sommità della testa con movimenti lenti e circolari, per 3-5 minuti. Così si riattiva il microcircolo, si distribuisce il sebo naturale e si scarica tensione.
2) Shampoo consapevole e, se serve, doppia detersione.
I capelli si bagnano bene con acqua tiepida. Si usa poco shampoo, concentrato sulla cute. Con i polpastrelli, o di nuovo con le spazzole in silicone, si massaggia partendo dalla nuca verso l’alto, senza graffiare. Per cute molto grassa o uso abbondante di prodotti si può fare un secondo passaggio di shampoo, sempre delicato. Le lunghezze non vanno strofinate: basta la schiuma che scende.
3) Balsamo e oli alla giapponese.
Il balsamo, o la maschera, si applica solo da metà lunghezze alle punte per non appesantire la radice. Nel rituale giapponese è frequente l’uso di oli, in particolare l’olio di camelia, ricco e leggero. Poche gocce prima dello shampoo, su cute e lunghezze, aiutano a nutrire e riequilibrare; un velo sulle punte umide, dopo il risciacquo, sigilla e lucida.
4) Asciugatura protettiva e siero per la cute.
Niente sfregamenti energici con l’asciugamano. Si tampona con un asciugamano in microfibra o una maglietta di cotone, finché i capelli non sono già semi-asciutti. Poi phon a temperatura media, partendo sempre dalle radici: la cute deve risultare ben asciutta per evitare ambiente caldo-umido favorevole ai funghi. Come ultimo gesto, qualche goccia di siero per il cuoio capelluto a effetto lenitivo, purificante o energizzante, massaggiata con delicatezza.
Errori da evitare e come adattare il metodo
Prima categoria di errori tipici: l’acqua bollente e le unghie sulla cute. L’acqua troppo calda disidrata, le unghie creano microlesioni. Meglio acqua tiepida e solo polpastrelli o spazzole morbide. Altro classico: esagerare con il prodotto. Troppo shampoo sgrassante irrita e spesso peggiora il sebo.
Anche applicare il balsamo sulle radici è una tentazione da bloccare. Rende i capelli pesanti, sporchi prima e può soffocare la cute. Lo stesso vale per lo strofinare energico con l’asciugamano o andare a letto con i capelli bagnati raccolti in chignon.
Come adattare il rituale: se avete cute grassa, il metodo giapponese per lavare i capelli funziona bene con una doppia detersione e sieri purificanti, ma oli solo sulle lunghezze. Cute secca o sensibile? Shampoo delicati senza solfati aggressivi, massaggi più brevi e lenti, oli come camelia o jojoba anche sulla cute come pre-shampoo.
Per capelli ricci o molto trattati il massaggio resta fondamentale, ma la parte “olio” diventa quasi obbligatoria, per proteggere il fusto e limitare la rottura mentre i capelli crescono.
Frequenza, risultati attesi e quando chiamare il dermatologo
Quanto spesso serve questo rituale? Per la maggior parte delle persone, una o due volte alla settimana è sufficiente. Chi fa sport ogni giorno può mantenere il massaggio e la spazzolatura quotidiani, alternando shampoo completo e lavaggi ultra delicati.
I primi risultati visibili non sono sulla lunghezza, ma sulla qualità: dopo 3-4 settimane di costanza la chioma appare più lucida, meno crespa, con punte meno fragili. La crescita dei capelli in centimetri resta invece legata soprattutto a genetica, ormoni, alimentazione e eventuali patologie.
Secondo gli esperti di dermatologia, nessun rituale di lavaggio può sostituire una visita medica se notate caduta intensa improvvisa, chiazze senza capelli, prurito forte, dolore alla cute o forfora che non migliora. In questi casi il dermatologo o il tricologo valuta cause come carenze, infiammazioni o alopecie e imposta la terapia.
Il bello del lavare i capelli alla giapponese è che non richiede prodotti esotici né ore di tempo, ma un cambio di ritmo: trasformare quei dieci minuti in doccia in un piccolo momento di spa domestica, in cui vi prendete cura del vostro cuoio capelluto come merita. I vostri capelli, nel tempo, vi seguiranno.
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