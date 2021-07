Good hair, good day e la spazzola giusta può fare la differenza, ma come sceglierla? E come si differenziano in base al tipo e all’uso?

Se c’è una cosa che non manca mai nel beauty di ognuna è una spazzola o un pettine per capelli. Che siano lunghi o corti, mossi o lisci, è impossibile sentirsi in perfetto ordine senza una passata di spazzola fra i capelli.

Eppure troppo spesso si usa il tool sbagliato andando così a stressare il capello. Già perché ogni chioma ha una spazzola dedicata e saperlo, prima del prossimo giro di shopping, è il primo step per capelli sempre al top.

Perché una buona spazzola, oltre a districare dove ce ne è necessità, può anche assorbire il sebo oppure andare a lucidare la lunghezza. Ecco perché abbiamo stilato una guida utile per capire come scegliere la giusta spazzola per capelli.

Spazzola in plastica

Tangle Teezer The Wet Detangler Hairbrush

La più famosa è sicuramente la Tangle Teezer, ma oggi sono sempre di più le spazzole in plastica pensate appositamente per districare i capelli da bagnati. Dopo lo shampoo e un buon balsamo idratante, passare queste spazzole permette di eliminare i nodi anche nelle chiome più lunghe e mosse. Cosa fondamentale, in questo caso, è che i dentini siano estremamente flessibili in modo da accompagnare il nodo e districarlo dolcemente.

Paddle

Aveda Wooden Paddle Brush

Caratterizzata da una forma squadrata e una dimensione importante, questa spazzola può essere di diversi materiali, ma è un must have per chi porta i capelli lunghi o molto lunghi. A renderla perfetta è proprio la sua dimensione che permette giusto qualche passata per disciplinare anche le lunghezze più importanti.

Spazzola rotonda

Olivia Garden NanoThermic Ceramic + Ion

Dal tirabaci, dal diametro piccolissimo e pensata per definire i ricci voluminosi, fino ai diametri più importanti dedicati a onde morbide o per stirare i capelli più mossi. Le spazzole tonde sono un tool professionale che, oggi, è ormai approdato in casa di tutti. La cosa importante è riuscire a trovare il diametro perfetto per ogni esigenza. L’ideale per i capelli più folti e spessi.

Spazzola elettrica

Babyliss hydro fusion spazzola rotante

Asciuga e disciplina in un colpo solo: la spazzola elettrica è l’ideale per chi ha poco tempo e vuole avere capelli disciplinanti e in piega, ma non ha molta confidenza sia con la manualità che gli strumenti stessi.



Spazzola in legno

Tek Spazzola ovale grande con dente corto

Disponibile in tantissime forme, dalla paddle alle più piccole dedicate ai capelli corti, questa spazzola è l’ideale per chi vuole uno strumento che non solo pettini ma anche per chi vuole alleggerire i capelli. Le spazzole in legno, infatti, agiscono sebo regolando la cute e permettendo, così, di allungare i tempi tra uno shampoo e l’altro. Meglio non utilizzarle insieme al phon, ma sono per pettinare post piega.

Spazzola in fibre naturali

Denman Spazzole GROOMING NATURAL

Dall’aspetto vintage e altamente instagrammabile: le spazzole in fibra naturale, solitamente in cinghiale, sono un must have per chi cerca volume e lotta quotidianamente con capelli spenti e fini. La spazzola, adatta più a un tocco finale, permette di distribuire il sebo andando così a donare luce a tutta la lunghezza.

Babyhair brush

Acca Kappa - Babyhair brush

Chi lotta ogni giorno con i baby hair e ama acconciarli per non lasciarli liberi e selvaggi sa benissimo che avere una spazzola dedicata è importantissimo. In questo caso meglio optare per fibre molto folte e su un supporto piccolo, proprio come lo spazzolino.

Pettine a denti larghi

Charlemagne Premium Strähnenkamm premium styling kamm carbon

Quando si parla di capelli mossi o ricci bisogna fare molta attenzione al mondo delle spazzole. La regola generale è una: meno si toccano più saranno belli e, proprio per questo, vanno pettinati solo e solamente da bagnati meglio se utilizzando un pettine a denti larghi in modo da districare i nodi e definire le singole ciocche da trattare, prima o dopo, con un balsamo leave in.

Pettine afro

Salon Studio Professional Pettine In Legno Afro Denti Arrotondati

Capelli afro e pettine sono un argomento molto delicato. Meglio scegliere un pettine pensato proprio per questa tipologia e da utilizzare solo e solamente post styling per aggiungere volume o sistemare qualche ciocca fuori posto. Per il resto meglio lasciare libero spazio alle dita.

Author: Gaia Magenis / Photo: Pexels