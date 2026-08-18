Idee e ispirazioni per realizzare semiraccolti capelli lunghi eleganti e semplici durante la stagione calda

L’estate 2026 consacra definitivamente il trionfo di una femminilità spontanea e sofisticata, anche sul fronte degli hair look. Al centro delle tendenze stagionali si impone il semiraccolto capelli lunghi, un classico intramontabile che gli hair stylist hanno saputo valorizzare in modi inediti sulle passerelle - pertanto non chiamatela scelta di ripiego sotto il sole. Ecco alcuni dei look più belli che abbiamo visto nei backstage.

Semiraccolti capelli lunghi: il romanticismo grafico e il dettaglio floreale sulla nuca

A guidare questa rivoluzione estetica sono soprattutto gli accessori. Il semiraccolto più celebrato si distingue per onde morbide, libere e quasi accennate, che scivolano lungo la schiena con un movimento leggermente increspato. La vera novità risiede nel punto di ancoraggio posteriore della chioma, situato esattamente a metà nuca e impreziosito da un'iconica applicazione, che sia un fiore o un semplice fermaglio poco importa. Quelli proposti sono semiraccolti capelli lunghi pensati per muoversi con il vento della sera, capaci di coniugare un'eleganza classica con la freschezza delle notti mediterranee.

Semiraccolti capelli lunghi tra effetto bagnato e il rigore delle linee minimaliste

L'estate 2026 invita poi a sperimentare la fusione tra il semiraccolto capelli lunghi e e le texture lucenti. Per creare questi look, le radici sono trattate con gel strutturanti che creano un effetto bagnato stile gel. I capelli sono generalmente pettinati all'indietro in modo aderente alla testa, liberando completamente i lineamenti del viso. In alcuni casi, c'è un contrasto che si accende immediatamente sotto la linea nucale: le lunghezze posteriori, infatti, non seguono la rigidità del gel ma vengono lasciate asciutte e fluide, libere di muoversi spontaneamente sulle spalle.

Suggestioni folk e copricapi in pizzo per i semiraccolti capelli lunghi

Infine, per le più romantiche ci sono i look con accessori dal mood vintage come i cappelli lavorati. Il tessuto avvolge la sommità del capo come una bandana, annodandosi morbidamente dietro la nuca. I capelli sono poi lasciati liberi sulle spalle, un trick che permette di integrare il semiraccolto all'interno dell'accessorio stesso, giocando sulla trasparenza del pizzo che lascia intravedere le lunghezze.

Cotonature e disordine controllato

Per chi preferisce un'eleganza meno convenzionale, la tendenza propone semiraccolti che giocano sulla verticalità. In questi scatti, la parte frontale è leggermente cotonata alle radici per creare un volume arioso e destrutturato che solleva la chioma sopra la fronte. Le ciocche laterali, invece, sono fissate sul retro in modo volutamente informale, lasciando liberi alcuni fili ribelli. Il risultato è un semiraccolto dinamico e contemporaneo, che rifiuta lacche e gel fissanti per assecondare la vera natura, indomita e vibrante, dei capelli lunghi durante la stagione calda.

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