Appartamento o ufficio senza finestre, ma voglia di verde? Gli esperti suggeriscono 9 piante che resistono alla luce artificiale

Le 9 piante da appartamento perfette per le stanze cieche

Philodendron. Rampicante tropicale, con foglie lucide a cuore o divise, si adatta bene alla penombra. In stanza senza finestre cresce con lampade accese diverse ore al giorno. Ideale su mensole o tutori verticali. Tossico se ingerito da cani e gatti.

Sansevieria (snake plant). È la classica pianta “indistruttibile”: tollera luce bassa, aria secca e innaffiature rare. Perfetta in corridoi, ingressi e uffici interni. Bagnate solo quando il terriccio è completamente asciutto. Leggermente tossica per gli animali domestici.

Zamioculcas zamiifolia (ZZ plant). Foglie carnose, lucide, portamento scultoreo. Offolter racconta che può vivere anche in ambienti quasi bui, con crescita lenta ma costante. Ama essere dimenticata: troppa acqua la danneggia. Tossica se masticata da cani e gatti.

Pothos (Epipremnum aureum). La vite da interni più amata da chi non ha pollice verde. Sopporta bene la luce artificiale e qualche dimenticanza con l'acqua. Bellissima in bagno cieco, fatta ricadere da una mensola o usata per incorniciare uno specchio. Tossica per gli animali.

Bromelie (Vriesea, Guzmania). Regalo immediato di atmosfera tropicale, con rosette di foglie e spighe colorate. In natura vivono sotto la chioma di alberi alti, quindi sono abituate alla luce filtrata. In un bagno cieco umido, con lampada accesa ogni giorno, stanno benissimo. Generalmente considerate sicure per cani e gatti.

Spathiphyllum (giglio della pace). Foglie verdi lucide e fiori bianchi eleganti. Steinkopf racconta di aver visto molti spathiphyllum prosperare per anni con la sola luce da ufficio. Chiede terriccio sempre leggermente umido e apprezza l'aria non troppo secca. Tossico se ingerito.

Monstera deliciosa. La pianta “instagrammabile” per eccellenza può vivere anche in stanza cieca, ma con una buona lampada per piante puntata vicino. Senza, tenderà a produrre foglie piccole e poco incise. Meglio un vaso capiente in salotto interno. Tossica per animali domestici.

Spider plant (Chlorophytum). Forme a fontana, foglie sottili e archi di piccole piantine pendenti. Cresce veloce e tollera bene la luce moderata dei corridoi e degli uffici. Richiede innaffiature regolari ma non eccessive. Generalmente considerata sicura per cani e gatti.

Aglaonema (Chinese evergreen). Compatta, con foglie screziate di verde, argento e talvolta rosa, è perfetta per ingressi e corridoi senza finestre. Ama la penombra e non sopporta il sole diretto. In stanza cieca rende al meglio con lampada accesa ogni giorno. Tossica se ingerita da animali domestici.

Quando scegliete le piante per stanze senza finestre, ricordate sempre il doppio check: quante ore di luce artificiale reale avranno e se in casa vivono cani o gatti curiosi. Con le specie giuste e poche regole di base, anche il bagno più cieco può diventare un piccolo angolo verde.