Quel gesto minuscolo di impilare i piatti per il cameriere al ristorante non è solo buona educazione: la psicologia dice che racconta molto di come vedete gli altri e voi stessi.

Secondo diversi studi di psicologia sociale, un micro-gesto come aiutare a sparecchiare al ristorante è un ottimo indicatore delle vostre abitudini relazionali. Non cambia il conto, ma cambia lo sguardo su di voi. A volte è un riflesso automatico, altre volte una scelta consapevole. In ogni caso, dice più di quanto pensiate.

Immaginate la scena: cena di gruppo, piatti ovunque, il cameriere che si avvicina con il vassoio. C’è chi resta composto, mani in grembo, e chi inizia subito a impilare piatti, passare bicchieri, liberare spazio. Quel secondo tipo di persona interessa moltissimo agli psicologi, ma anche a chi seleziona talenti per i gruppi di lavoro. Perché questo piccolo gesto anticipa spesso come vi comportate quando c’è da dare una mano in generale.

Che cos'è, psicologicamente, aiutare a sparecchiare

Gli psicologi definiscono questo comportamento un comportamento prosociale: un’azione volontaria che aiuta qualcun altro senza una ricompensa diretta. Non è previsto dal galateo, nessuno ve lo impone, e proprio per questo diventa interessante. Il punto di partenza, spiegano molti studi, è spesso l’empatia: la capacità di immaginare la fatica di chi lavora tra tavoli affollati, piatti pesanti, ordini che si accavallano.

Il lavoro del personale di sala tende a diventare invisibile: entra in scena solo quando qualcosa non va. Chi tende a sparecchiare un po’ prima, invece, sta letteralmente «mettendosi nei panni» dell’altro per qualche secondo. La ricerca dello psicologo sociale Daniel Batson, noto per l’ipotesi empatia-altruismo, mostra che quando ci sentiamo così vicini a qualcuno siamo molto più propensi ad aiutarlo, anche se il beneficio per noi è nullo.

Empatia, bisogno di ordine o voglia di approvazione?

Non tutte le persone che aiutano il cameriere lo fanno però per lo stesso motivo. Per alcune prevale l’idea che «siamo sullo stesso piano»: io sono cliente, tu stai lavorando, ma la dignità è identica. Studi sulla cosiddetta orientazione alla dominanza sociale, pubblicati sul Journal of Personality and Social Psychology, mostrano che chi crede meno nelle gerarchie rigide è più disponibile a piccoli aiuti verso chi svolge lavori di servizio.

Altre persone, raccontano gli studi di personalità, sono mosse soprattutto dal bisogno di ordine. Ricerche pubblicate su Personality and Individual Differences indicano che chi è molto coscienzioso, uno dei tratti Big Five, tollera poco il disordine visivo. Impilare piatti e radunare bicchieri serve allora a placare un leggero senso di caos interiore, più che a sostenere davvero il personale.

Esiste infine una motivazione meno romantica, ma umanissima: il desiderio di piacere agli altri. Secondo diversi psicologi sociali, e come ricordato da Money.it citando uno studio di Harvard Business School, alcune persone aiutano per ridurre l’ansia da giudizio e mostrarsi educate, collaborative, «brave». Il gesto è lo stesso, ma dietro c’è soprattutto la ricerca di approvazione del gruppo, più che l’attenzione al cameriere.

Cosa rivela questo gesto della vostra personalità

Quando l’abitudine a sparecchiare vi viene naturale, senza pensarci, gli psicologi parlano di norme sociali interiorizzate. La psicologa dello sviluppo Diana Baumrind ha mostrato che crescere in famiglie dove i compiti domestici sono condivisi, tutti sparecchiano, tutti riordinano, porta spesso in età adulta a ripetere gli stessi schemi nei luoghi pubblici. Il ristorante diventa così una specie di estensione del tavolo di casa: si aiuta perché è ovvio farlo, non per fare bella figura.

Insieme a questo, chi aiuta spesso mostra un forte senso di responsabilità condivisa, umiltà, attenzione alla dignità di ogni ruolo. Non è un caso che studi su quasi diecimila lavoratori, pubblicati sul Journal of Applied Psychology e ripresi da Money.it, colleghino i comportamenti prosociali a gruppi di lavoro più coesi e produttivi. Detto questo, se non vi viene spontaneo impilare piatti non siete automaticamente egoisti: contano il contesto, il carattere, perfino il timore di disturbare.

Come aiutare il cameriere senza intralciare il servizio

La ricerca della Cornell University nel campo dell’ospitalità ricorda che l’aiuto funziona solo se è allineato con chi lo riceve. Alcuni addetti di sala ringraziano quando avvicinate i piatti al bordo del tavolo; altri preferiscono gestire tutto da soli, per questioni di sicurezza e di organizzazione. Gli psicologi organizzativi, come Adam Grant, psicologo e docente alla Wharton School dell’Università della Pennsylvania, sottolineano che il vero aiuto è quello negoziato: meglio un gesto discreto, un «posso mettere qui?» detto con il sorriso, che trasformarsi in camerieri improvvisati nel mezzo della sala.