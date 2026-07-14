Gigi Hadid sfoggia i "Love Layers", il nuovo taglio a strati che disegna un cuore intorno al viso. Tra richiami anni ’90 e effetto contouring, questo scalato promette di diventare l’hairstyle più romantico dell’estate.

La notizia è arrivata direttamente dalla cena di prova del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce al Madison Square Garden: Gigi Hadid si è presentata con un nuovo taglio, battezzato "Love Layers", e in poche ore i magazine internazionali lo hanno proclamato la pettinatura più romantica dell’estate 2026.

Non si tratta solo di un cambiamento di look da red carpet. Questo scalato lungo, creato dal suo hairstylist di fiducia Dimitris Giannetos, ha un obiettivo preciso: disegnare attorno al volto una sorta di cuore morbido che fa sembrare i lineamenti più strutturati, quasi come un contouring fatto con le forbici invece che con il bronzer.

Che cosa sono davvero i Love Layers di Gigi Hadid

Tecnicamente, il taglio capelli Love Layers è una evoluzione del C‑cut o C‑shape allungato di cui hanno parlato anche diverse testate italiane. La base è un taglio medio-lungo con lunghezze piene, su cui si costruisce una scalatura morbida che parte poco sotto il mento.

Le ciocche anteriori sono lavorate in modo da incurvarsi verso l’interno, mentre le punte restano arrotondate. Guardato frontalmente, l’insieme delle lunghezze disegna una forma che ricorda un cuore: sommità morbida, lati che accompagnano zigomi e mandibola, punta che cade sul petto. È una versione più soft e lunga del celebre “Rachel” anni ’90 di Jennifer Aniston.

Perché questo taglio fa sembrare il viso più strutturato

Il segreto dei Love Layers sta nel modo in cui gli strati “sfiorano” il viso. Le prime ciocche, che partono poco sotto il mento, accarezzano zigomi e mascella disegnando linee diagonali. Questo crea un’ombra naturale che definisce i contorni, un po’ come fare contouring con il bronzer ma in versione permanente.

La leggera scalatura lungo le lunghezze aggiunge movimento senza svuotare troppo i capelli. Secondo molti hairstylist, il layering funziona davvero solo se viene adattato alla forma del viso e al tipo di capello. Qui gli strati sono studiati per bilanciare proporzioni diverse: su un viso tondo aiutano a slanciare, su un viso lungo addolciscono, su una mandibola importante ammorbidiscono gli angoli.

Altro punto chiave è il volume alla radice. Giannetos ha lavorato Gigi con una piega morbida e radici leggermente sollevate, effetto che diverse riviste internazionali hanno paragonato alla cremosità di un gelato soft. Il risultato è un viso che in foto appare meno piatto, con i tratti centrali messi in primo piano e le lunghezze che fanno da cornice luminosa.

A chi stanno bene i Love Layers (e come adattarli)

La buona notizia è che il taglio Love Layers funziona su quasi tutte le forme di viso, a patto di modulare il punto in cui inizia la scalatura. Su un viso ovale potete mantenerla esattamente come Gigi, con il primo strato subito sotto il mento. Su un viso tondo conviene scendere di qualche centimetro, così la linea obliqua delle ciocche allunga e snellisce. Per un viso lungo, al contrario, meglio alzare leggermente il punto di partenza per “accorciare” visivamente.

Capitolo texture, fondamentale per chi vive con capelli mediterranei spesso più spessi della media. Su capelli lisci e sottili i Love Layers devono essere molto delicati: pochi strati, ben distribuiti, per evitare l’effetto punte vuote. Su capelli mossi o leggermente crespi sono perfetti, perché tolgono peso e fanno emergere onde e movimento. Anche sui ricci si possono interpretare, ma con una scalatura più soft e controllata per evitare il classico “triangolo”.

Come chiedere i Love Layers al parrucchiere

Il nome Love Layers non dirà molto a un salone italiano, quindi meglio arrivare con qualche riferimento chiaro. Prima mossa: portare almeno una foto di Gigi Hadid al matrimonio di Taylor Swift, in cui il taglio si vede bene sia di fronte sia di profilo. Le immagini parlano più di mille descrizioni.

Poi potete spiegare così: volete un “taglio lungo con scalatura morbida a C, con il primo strato poco sotto il mento, che incornici il viso disegnando una forma a cuore”. Specificate che desiderate punte arrotondate verso l’interno, niente sfilature aggressive sulle lunghezze e un volume naturale alla radice, non da piega super gonfia. Se avete capelli fini, aggiungete che preferite pochi strati e molto leggeri.

Per mantenere la forma a cuore, i parrucchieri consigliano in genere un ritocco ogni otto-dieci settimane. La ricrescita è comunque più indulgente rispetto ai vecchi scalati duri: se saltate un appuntamento non vi ritroverete con ciocche ribelli, ma con un long layers abbastanza armonico.

Il taglio dell’estate: styling facile anche con il caldo

Non a caso diversi media, anche italiani, hanno inserito le scalature anni ’90 alla Gigi tra i tagli medi e lunghi di riferimento per l’estate. Il motivo è semplice: con pochi gesti potete passare da un look da matrimonio a un effetto da spiaggia.

Per una piega “da invitate”, basta una spazzola tonda, phon e qualche goccia di spray volumizzante sulle radici. Si asciugano le ciocche portandole verso l’interno, insistendo sulle punte per ottenere quell’effetto arrotondato che disegna il cuore. Per una versione più quotidiana, si può lasciare asciugare all’aria con un prodotto leggero texturizzante: le scalature faranno il resto, creando onde morbide che incorniciano il viso anche dopo una giornata al mare.

L’unico vero contro? Non è un taglio totalmente “lavare e via”. Un minimo di styling serve, soprattutto se aspirate allo stesso effetto super fotografabile di Gigi. In cambio, però, i Love Layers regalano volume soft, movimento e quell’illusione di viso più scolpito che potrebbe rendere questo scalato romantico il vero taglio dell’estate.