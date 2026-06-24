Dallo chignon spettinato alla coda alta, ecco le acconciature estive più semplici da realizzare per affrontare il caldo con stile e comfort.

L’estate è la stagione che mette maggiormente alla prova i capelli. Tra caldo, umidità, giornate al mare e temperature elevate, tenere la chioma in ordine può diventare una vera sfida. Per questo motivo le acconciature facili e veloci diventano le migliori alleate di chi desidera sentirsi fresca senza rinunciare a un look curato. Bastano pochi minuti e alcuni semplici accorgimenti per trasformare i capelli in un hairstyle pratico, elegante e perfetto per ogni occasione.

Lo chignon morbido, l'alleato delle giornate più calde

Tra le acconciature più amate dell’estate c’è senza dubbio lo chignon morbido e leggermente spettinato. È una soluzione versatile che si adatta sia alle giornate informali sia agli appuntamenti serali. Per realizzarlo è sufficiente raccogliere i capelli in una coda bassa o media, attorcigliare le lunghezze su se stesse e fissarle con forcine o un elastico invisibile. Qualche ciocca lasciata libera intorno al viso contribuirà a creare un effetto naturale e sofisticato, ideale soprattutto nelle giornate più calde.

Code e trecce: praticità e stile in pochi minuti

Anche la coda alta continua a essere una delle acconciature estive più veloci e apprezzate. Oltre a liberare completamente il collo, dona immediatamente un aspetto ordinato e dinamico. Per ottenere un risultato più elegante è possibile avvolgere una piccola ciocca di capelli attorno all’elastico, nascondendolo alla vista. Chi desidera un effetto più voluminoso può invece cotonare leggermente la parte superiore della testa prima di raccogliere la chioma.

Per chi ama uno stile romantico, la treccia rappresenta una scelta sempre attuale. La classica treccia laterale è semplice da realizzare e resiste bene anche all’umidità, risultando perfetta per le giornate trascorse all’aperto. Dopo aver spostato tutti i capelli su una spalla, basta intrecciare le ciocche in modo morbido e allargare leggermente la treccia con le dita per ottenere un effetto più pieno e naturale. Questa soluzione è particolarmente indicata per capelli medi e lunghi e si presta facilmente a essere impreziosita con foulard o accessori colorati.

Mezzi raccolti e accessori per un look fresco e contemporaneo

Tra le tendenze più apprezzate degli ultimi anni spicca anche il mezzo raccolto. Fresco e femminile, consente di tenere lontane dal viso le ciocche frontali lasciando al tempo stesso le lunghezze libere. Per realizzarlo è sufficiente raccogliere la parte superiore dei capelli e fissarla con un elastico, una molletta oppure un piccolo chignon. Il risultato è un look spontaneo e ideale sia per il giorno che per la sera.

Quando il caldo si fa particolarmente intenso, le mollette maxi e i fermagli diventano veri protagonisti. In pochi secondi permettono di creare raccolti morbidi e moderni senza ricorrere a strumenti particolari. Basta torcere i capelli verso l’alto e bloccarli con una clip di grandi dimensioni per ottenere un’acconciatura raffinata.

Le acconciature estive che non passano mai di moda

Le migliori acconciature per l’estate sono quelle che riescono a coniugare praticità e stile, valorizzando la texture naturale dei capelli senza richiedere tempi lunghi di realizzazione. L’obiettivo non è ottenere una piega perfetta ma creare look smart e chic allo stesso tempo, che accompagnino con naturalezza le giornate estive.

Dalle code alle trecce, passando per chignon e mezzi raccolti, le possibilità sono numerose e adatte a ogni tipo di capello. Con pochi gesti è possibile affrontare il caldo sentendosi sempre in ordine e valorizzando la propria bellezza in modo semplice e spontaneo.