Partite da una chioma scura e vorreste provare i capelli rosa? La tinta che fa per voi si chiama rose brown



Le nuove tendenze per i capelli ci suggeriscono di puntare su tinte ultra sfumate, soft e delicate, per creare un mix personalizzato in grado di amalgamarsi alla perfezione con il nostro colore naturale.

I capelli rosa sono sempre stati un miraggio per chi è castana. Ma la nuova tendenza dei capelli rose brown riscalda le chiome scure di riflessi rosati, miscelando tonalità color malva e ciliegia, creando una tonalità particolare che illumina i capelli castani di riflessi rosati.

Volete provare i rose brown hair? Abbiamo selezionato per voi le migliori ispirazioni.

Vintage rose



Una tonalità di rosa particolarmente romantica e dal sapore rétro, realizzata con un mix di tonalità per creare un colore personalizzato.







Metallic hues



I colori metallici non sono un trend solo nel make up! L'effetto metallizzato del rose brown dona luminosità alla chioma rendendo il colore meno piatto e dall'effetto cangiante.



Smoky rose

Una variante di rose brown declinato nelle tonalità più fredde e desaturate. L'idea perfetta se partite da un castano cenere.



Brunettes rose gold

Siete castane e avete sempre sognato i capelli rose gold? Con la tecnica del foilyage potrete ottenere dei colpi di luce color oro rosa da intensificare verso le punte.



Dark rose

I capelli rose brown sono perfetti anche per chi parte da una base molto scura, come il color caffè. In questo caso, puntate su tonalità intense, che dal rosa virano verso il rosso.



Cherry brown

Un balayage color ciliegia dona carattere a una chioma castana e si illumina di riflessi rosati sotto il sole.



Chocolate cranberry

Volete rendere più particolari i vostri capelli scuri ma senza stravolgervi? Provate a miscelare riflessi color cioccolato con una punta di mirtillo rosso per creare dei strategici punti luce sulla chioma.



Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa