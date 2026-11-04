Punte sfilacciate, movimento e un’allure volutamente vissuta: il ripped bob rompe le regole del bob perfetto e piace (soprattutto alle celeb)

Non riuscite a trovare, fra i mille trend di stagione, il caschetto che fa per voi? Il ripped bob potrebbe risolvere i vostri dubbi, soprattutto se l’obiettivo è puntare su una forma più morbida e dinamica, con punte irregolari che sembrano quasi essersi “sfilacciate” da sole. È proprio quell’effetto vissuto, ma tutt’altro che trasandato, ad aver conquistato chi lo ha scelto (qualche nome? Gigi Hadid, Lucy Hale e Hailey Bieber): un taglio cool, ma anche molto semplice da gestire.

Il ripped bob fra i trend di stagione: ecco perché

A indicarlo tra le tendenze della stagione è Nick Stenson, celebrity hairstylist e fondatore di Nick Stenson Beauty, che ha detto a Refinery29: «I bob stanno tornando perché la loro forma pulita e strutturata offre un look chic e facile da gestire, perfetto da abbinare agli strati dell’abbigliamento invernale». Nella versione ripped, però, questa struttura si fa più morbida e disinvolta, grazie a punte leggere che danno movimento alla chioma. La lunghezza si ferma generalmente all’altezza della mandibola o del mento, seguendo il viso senza irrigidirne i contorni. A cambiare l’effetto finale sono soprattutto le estremità, meno compatte e precise, ma appena frastagliate. Una piccola imperfezione studiata che rende il risultato più attuale e lontano dalle pieghe troppo costruite.

Una versatilità non comune, anche nello styling

Ed è proprio da questa irregolarità che nasce il nome. “Ripped” richiama infatti i jeans strappati: non perché il risultato debba apparire trasandato, ma perché introduce nella forma un elemento volutamente imperfetto. Da qui anche la sua versatilità: può essere portato liscio, con una piega morbida oppure lasciato asciugare in modo più naturale, mentre qualche onda ne accentua ulteriormente il movimento. In ogni caso, l’idea è mantenere una forma riconoscibile lasciando però che i capelli si muovano liberamente.

È una libertà che si ritrova anche nello styling quotidiano. Non serve una piega elaborata per valorizzarlo e basta cambiare il modo di portarlo per modificarne l’attitudine. Con un cappotto importante e un collo alto acquista un’eleganza sofisticata; più morbido e spettinato, assume invece un’aria rilassata. Una semplicità studiata che sembra interpretare alla perfezione il nuovo gusto dell’autunno 2026: meno perfezione, più carattere.

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