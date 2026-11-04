Dalla giacca bomber di Balmain indossata da Bella Hadid allo street style del Marais, le giacche di tendenza accorciano le proprie lunghezze e si fermano sopra il punto vita dei jeans.

Durante la Paris Fashion Week di questo autunno, un'ospite delle sfilate ha dimostrato tutto il potenziale di questo abbinamento, sfoggiando una giacca color bordeaux con un paio di jeans dal taglio dritto. In poco tempo, anche le protagoniste dello street style hanno seguito il suo esempio. Oggi è ufficialmente il capo preferito delle francesi per la stagione.

Le minimaliste scelgono linee pulite e sartoriali, mentre le più audaci si lasciano conquistare da bomber dai volumi ampi e morbidi modelli in shearling. Abbinata al denim, ogni versione compie la stessa piccola magia: trasformare un outfit improvvisato al mattino in un look dall'allure parigina.





Dalla giacca da motociclista di Brando ai salotti dell'alta moda

Nel 1953, Marlon Brando sfrecciava sul grande schermo nel film Il selvaggio, indossando una giacca da motociclista nera che sarebbe diventata il simbolo per eccellenza della ribellione. Sette anni dopo, un giovane Yves Saint Laurent portò quello stesso spirito da Dior.

Ispirandosi alla cultura beatnik, nella sua collezione autunno-inverno 1960 lo stilista presentò la giacca Chicago, un modello dalla silhouette motociclistica realizzato in pelle di coccodrillo nera e rifinito con inserti in visone. Le clienti dell'alta moda ne rimasero profondamente scioccate. La moda, naturalmente, se ne innamorò perdutamente.





Perché il bomber è tornato sotto i riflettori

Sulle passerelle primavera-estate 2027 di Khaite e Gucci, il bomber in pelle si è fatto notare per le maniche voluminose, quasi gonfie come un croissant appena sfornato in una boulangerie del Marais. A Los Angeles, Bella Hadid ha invece indossato una giacca da aviatore in pelle di agnello nera firmata Balmain, con una lunghezza che si ferma proprio in vita. L'ha abbinata a un paio di jeans a vita bassa di Frame e a slingback color bronzo provenienti dall'archivio di Prada. Da copiare la sua formula, magari aggiungendo una clutch in velluto per un tocco di mistero serale.





Il classico si reinventa con un tocco giocoso

Per chi ama vestirsi in modo semplice e senza troppi fronzoli, una classica giacca corta dalla linea essenziale e con chiusura a zip rimane una scelta ideale. Da indossare con un maglione Fair Isle e un paio di jeans barrel, dalla silhouette arrotondata: un abbinamento confortevole e avvolgente come una cioccolata calda da Angelina, in Rue de Rivoli.

La giacca biker, con un'eleganza tutta nuova

La giacca da motociclista conquista tanto chi ama le due ruote quanto chi sogna un look dal carattere deciso. Sceglietene una con spalline decorative oppure con cintura in vita, da abbinare a jeans leggermente délavé e stivali da moto impreziositi da dettagli metallici. Un pullover morbido e dalle linee rilassate contribuirà a smorzare l'anima grintosa dell'outfit, aggiungendo una nota dolce e romantica.

Come indossare la pelle in ufficio

Un blazer in pelle dalla lunghezza accorciata è il modo più immediato per dare un tocco sofisticato al look da ufficio. Provate una versione impreziosita da dettagli in pizzo, per un delicato accento malizioso, e completate l'insieme con jeans dal taglio sartoriale e mules con stampa zebrata. Improvvisamente, anche il lunedì mattina può trasformarsi in una scena di un film di Éric Rohmer.

Shearling, il capitolo più cozy

Quando arrivano le prime gelate, una giacca corta in shearling avvolge il corpo come un caldo abbraccio. Nelle giornate più frizzanti, indossatela con mocassini e calzini graziosi a vista. Quando l'inverno diventa più rigido, sostituite le scarpe con un paio di stivali robusti. Poi uscite con il colletto rialzato, come se Parigi vi stesse aspettando proprio alla fine della vostra strada.