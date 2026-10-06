Dal Cloud Bob morbido come una nuvola al Contoured Crop scolpito: 7 tagli bob 2026 che vi faranno uscire dal parrucchiere con un caschetto nuovo e zero rimpianti.

Nel 2026 il caschetto non è solo una tendenza, è una presenza fissa in salone. I portali specializzati parlano dei tagli bob 2026 come dei più richiesti, con Nuvole di Bellezza che raccoglie centinaia di esempi e Mounir Italia che conferma un vero boom da settembre in poi.

La novità è l’approccio: meno tagli rigidi, più linee pensate per seguire la caduta naturale dei capelli, crescere bene e sembrare sempre “costose” anche con uno styling minimo. Dal bob nuvola al caschetto geometrico, fino al crop che fa contouring al viso, il caschetto si fa intelligente e su misura.

Perché il bob è IL taglio del 2026 (anche in Italia)

Il caschetto nasce negli anni Venti, ma nel 2026 vive una nuova età dell’oro. Secondo Nuvole di Bellezza le macro-direzioni sono quattro: bob pieno e netto, leggermente graduato, texturizzato naturale e con dettagli rétro sulle punte. In comune c’è l’idea di un taglio che regge senza troppi ritocchi.

Mounir Italia sottolinea che le clienti chiedono sempre più tagli che seguono il movimento spontaneo del capello. Niente caschi rigidi, piuttosto volumi morbidi, punte alleggerite, scalature “nascoste”. iO Donna, parlando del Liquid Bob, conferma la voglia di asciugature quasi all’aria, lucente ma fluido, con poco phon e zero braccio indolenzito.

Come scegliere il bob giusto per viso, texture e agenda

Prima di fissare l’appuntamento, servono tre domande oneste. Che forma ha il vostro viso? Ovale e cuore sopportano bene lunghezze varie; un viso tondo o quadrato tende a stare meglio con caschetti leggermente sotto il mento o con scalature che snelliscono.

Che tipo di capelli avete? Lisci e fini amano i tagli pieni o glassy; mossi e ricci si esprimono meglio con bob texturizzati o cloud, che rispettano l’onda naturale.

Quanto tempo volete passare davanti allo specchio ogni mattina? Il Magazine del Parrucchiere descrive il textured bob come democratico proprio perché mantiene forma e movimento anche quando lo styling è “lavare e via”.

Portare in salone foto d’ispirazione e le parole chiave del taglio che vi piace aiuta il parrucchiere a tradurre i nomi di tendenza in qualcosa di realmente portabile.

1. Cloud Bob: il caschetto nuvola che sostituisce il blunt

Il Cloud Bob è il passo successivo per chi nel 2025 portava il bob corto e ora vuole farlo crescere senza perdere stile. Lunghezza midi tra clavicola e spalla, bordi morbidi e arrotondati che incorniciano il viso “come una nuvola”.

Sta bene soprattutto a capelli mossi o leggermente ondulati, ma aggiunge movimento anche ai lisci fini. Da chiedere con scalature interne leggere e perimetro soft, non squadrato. Per lo styling bastano spray onde e diffusore: l’effetto deve restare leggerissimo, mai gonfio.

2. Sleek & Glassy Bob: il bob effetto vetro

Qui il mantra è ordine. Il bob sleek o glassy ha linea piena e finitura lucidissima, quasi a specchio. Funziona al mento o poco sotto, perfetto per chi vive tra ufficio, riunioni e aperitivi e vuole un taglio sempre impeccabile in foto.

Richiede capelli lisci o facilmente lisciabili. Al parrucchiere chiedete un perimetro netto con micro-sfoltiture interne per evitare l’effetto casco. A casa, termoprotettore, spazzola grande, piastra e un velo di spray lucidante. È il campo di gioco ideale per la versione più rigorosa del cosiddetto Chromatic Bob, con riflessi multitono ma super controllati.

3. Curly Contoured Bob: il bob riccio che fa lifting

Il Curly Contoured Bob è pensato per ricci e coil. Il taglio viene costruito sui capelli nel loro stato naturale, spesso asciutti, sfruttando il pattern del riccio per creare volume sulla sommità e altezza in zona zigomi. L’effetto è un contouring morbido che alleggerisce mandibola e collo.

Per ottenerlo chiedete un taglio “a secco” con forma arrotondata, niente linee dritte. Styling con leave-in, crema o gel leggero e diffusore: l’obiettivo è definire senza appesantire, evitando il classico triangolo.

4. Sculpted Box Bob: il caschetto geometrico ma non rigido

Il Sculpted Box Bob unisce la pulizia del caschetto geometrico alle punte leggermente rastremate. Le linee sono quasi a scatola, ispirate ai Japanese bob di cui parla MyPersonalTrainer, ma ammorbidite da scalature interne minime.

Sta benissimo a chi ha capelli mediamente spessi e ama un’estetica grafica. Chiedete lunghezza al mento o poco sotto, nuca leggermente alleggerita e pochissimo scalato. Si porta liscio o con onde disciplinate, magari lucidate da un finish brillante.

5. Soft Textured Bob (anche con frangia a tendina)

È il bob furbo che cresce bene. Taglio medio con texture studiata, punte ammorbidite e, se vi piace, frangia a tendina graduata più corta al centro e più lunga verso le tempie. Nuvole di Bellezza lo descrive come uno dei caschetti più versatili del 2026.

Funziona su capelli mossi, ma dà movimento anche ai lisci. In salone chiedete un “textured bob morbido”, niente scalature estreme tipo shag. A casa bastano spray salino o crema modellante e asciugatura libera: l’effetto deve essere volutamente imperfetto.

6. Italian & Liquid Bob: eleganza disinvolta

L’Italian Bob resta un riferimento: caschetto pieno, medio, con volume naturale e aria “appena spettinata”. Nel 2026 si fonde spesso con il Liquid Bob, più fluido e lucente, pensato per asciugarsi quasi da solo.

Ideale per chi cerca eleganza senza rigore, su capelli di media densità. Chiedete lunghezze sulle spalle, punte leggermente arrotondate e volume “pieno ma non gonfio”. Per lo styling, un prodotto lucidante leggero e poco brushing: deve sembrare che ci abbiate messo più fortuna che fatica.

7. Contoured Crop: il bob corto che scolpisce il viso

Chiudiamo con il Contoured Crop, a metà tra bob corto e crop. Le lunghezze si fermano tra l’orecchio e la mandibola, con frangia piena o curtain bangs e contorni disegnati su zigomi e mascella per un effetto quasi make-up.

Sta bene a visi regolari, ma può snellire anche quelli tondi o quadrati se il parrucchiere calibra bene i volumi. In salone specificate dove volete che cadano punte e frangia e chiedete graduazioni morbide sulla nuca. Basta una crema leggera o un tocco di cera e il viso risulta subito più definito.