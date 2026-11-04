Dal verde muschio al rame, passando per il bronzo e il rosso mattone, la palette tipica dell'autunno conquista occhi, labbra e guance. Ecco come interpretare il makeup foliage, la tendenza che porta nel trucco i colori caldi e luminosi di questa stagione

Verde muschio, rame, bronzo e rosso mattone sono le sfumature delle foglie autunnali che ispirano il make-up di stagione. Dai riflessi metallici degli ombretti agli eyeliner colorati, fino ai rossetti dalle tonalità calde, le possibilità per sperimentare con i colori sono tante, tra abbinamenti naturali e contrasti più decisi. Ma come realizzare un makeup foliage? Ve lo raccontiamo in questo articolo.

Makeup foliage: gli ombretti nei colori dell’autunno

Gli occhi sono il punto di partenza ideale per sperimentare questa tendenza. La palette foliage comprende verdi bosco, oliva e salvia, ma anche sfumature ramate, marroni caldi e aranci bruciati, da combinare tra loro o da utilizzare come accenti di colore. Per un trucco discreto, basta sfumare un ombretto verde muschio sulla palpebra mobile e intensificare la rima ciliare con una matita marrone. Chi preferisce un risultato più luminoso può scegliere, invece, un ombretto color rame o bronzo, da applicare su tutta la palpebra oppure soltanto al centro per catturare la luce.

Anche le texture contribuiscono a definire il risultato. Le polveri opache richiamano le sfumature terrose delle foglie, mentre i finish satinati e metallici aggiungono luminosità e rendono il trucco più moderno. Una base marrone opaca può essere illuminata da un tocco di oro o rame. Per uno smokey eyes più intenso, invece, si possono scegliere il borgogna, il prugna o il rosso mattone, colori che richiamano le foglie d'autunno.

Eyeliner colorati e dettagli del makeup foliage

Per seguire la tendenza non serve un trucco elaborato. Basta sostituire il classico eyeliner nero con uno verde oliva, usare una matita color bronzo lungo le ciglia inferiori oppure aggiungere un punto luce dorato nell'angolo interno dell'occhio. Per tutti i giorni, l'abbinamento ideale è con un incarnato naturale e labbra nude.

Chi ama sperimentare può provare anche accostamenti più decisi, come il verde bosco con il rame o l'arancione con il marrone cioccolato. Il segreto è scegliere un colore protagonista e abbinarlo a una seconda tonalità, senza esagerare.

Labbra color terracotta e borgogna

Anche le labbra si tingono dei colori dell'autunno. Rossetti color cannella, mattone, ruggine e bordeaux aggiungono carattere al make-up e si abbinano bene a un trucco occhi leggero. Se, invece, lo sguardo è già intenso, meglio scegliere un rossetto nude rosato o un gloss trasparente. Per un look coordinato, si può riprendere sulle labbra la stessa tonalità del blush o dell'ombretto, creando un insieme armonioso.

Blush e incarnato: il tocco finale

Il makeup foliage si completa con un incarnato luminoso e guance dai toni caldi. Il blush pesca dona freschezza, mentre le sfumature terracotta e mattone rendono il risultato più intenso. Un tocco di bronzer aiuta a definire i lineamenti.

Per illuminare il viso, si possono scegliere prodotti dai riflessi dorati o champagne, soprattutto se il trucco occhi è color rame o bronzo. Se, invece, si punta su uno smokey eyes intenso, meglio mantenere il resto del make-up più naturale. Il makeup foliage lascia spazio alla creatività: basta un eyeliner verde, un ombretto ramato o un rossetto color mattone per portare nel trucco le sfumature dell'autunno, senza dover utilizzare tutti i colori insieme.

I prodotti da usare per il make-up foliage

Credit ph: ClioMakeup e Astra Make-up Press Office