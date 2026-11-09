Volumi generosi e layering d’autore: ecco come scegliere e abbinare i maglioni durante la stagione fredda. Pronte a scoprire i modelli più belli dell'inverno?

Ammettiamolo: ogni anno, quando fa freddo, apriamo l’armadio e ci buttiamo sul solito maglione grigio. Succede a tutte, e va benissimo. Però quest’anno i maglioni inverno 2026-2027 meritano un po’ più di attenzione, perché la maglieria si è fatta decisamente più divertente.

Più colori, più libertà nelle proporzioni e più voglia di giocare con gli abbinamenti. Vi raccontiamo cosa va davvero, così quando andrete a fare shopping saprete già cosa cercare.

Partiamo dalla nostra "novità" preferita: il maglione a collo alto. Lo trovate in lana merino o cashmere, nei toni neutri oppure a righe e a motivi più vivaci. Da solo va bene nelle giornate miti, sotto il cappotto quando fa davvero freddo. E se vi piace il lato più pratico, date un’occhiata anche al maglione con la mezza zip, tornato quest’anno in tante collezioni.

Si, lo sappiamo, il modello mezza zip ci ricorda un po’ il college. Dimenticate però l’effetto divisa: adesso è un capo easy ma curato, perfetto con jeans o con pantaloni morbidi e scarpe basse. Nelle versioni a coste, blu o in color caffè, tra l’altro, è anche molto elegante. Se in armadio avete un solo posto libero, assegnatelo a lui.

Se per voi il girocollo è sempre stato la scelta sicura, provate a cambiare. Lo scollo a V è tornato, e non nei soliti toni spenti: lo troviamo in azzurro luminoso, con applicazioni floreali, paillettes e in altre tinte accese. Indossatelo sopra una camicia, con il colletto che spunta fuori, ed ecco un look da college, ma aggiornato.

Sulle proporzioni invece, nessuna imposizione. Se volete stare comodi, ci sono i maglioni oversize dall’aria lussuosa. Se preferite un tocco in più di struttura, c’è il maglione cropped, corto in vita: con pantaloni a vita alta o una gonna lunga cambia subito la silhouette, e non dovete nemmeno rifare l’armadio.

Insomma, quest’anno il maglione smette di essere il capo che mettiamo “perché fa freddo” e diventa quello da cui parte tutto il look. Il nostro consiglio? Sceglietene uno che vi faccia sorridere quando vi guardate allo specchio, il resto viene da sé.

Maglioni inverno 2026-2027: i modelli da aggiungere in wishlist

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LIU JO

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DIXIE

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ZARA

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CLAUDIE PIERLOT

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