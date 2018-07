Come cambiare look ai vostri pixie cut secondo le tendenze viste in sfilata, per dei look estivi super cool

Pensate che i capelli corti siano un po' noiosi perché non vi permettono di cambiare look variando le acconciature?

Provate questi hairlook di super tendenza direttamente dalle passerelle, vi ricrederete su quanto un taglio corto sia versatile e pratico in estate, provando sempre look diversi.



Tirati all'indietro

Semplice e di grande effetto, diventerà la vostra acconciatura per l'estate preferita. Portate i capelli tutti all'indietro e vaporizzate abbondante lacca per fissarli, per il finish a effetto bagnato vaporizzate uno spray lucidante o un olio protettivo.



Minimal

Un hairlook di questo tipo mette particolarmente in risalto i tratti del viso, valorizzando un bell'ovale regolare. Tenete la sfumatura alta e fate una partitura laterale piuttosto bassa, portando i capelli di lato e leggermente all'indietro, fissandoli con la lacca per tenerli in ordine.



Asymmetric curly

Valorizzate i capelli corti ricci o mossi con un hairlook asimmetrico, fissando alcune ciocche laterali e dietro la nuca. Lasciate pure le forcine a vista, sono l'ultima tendenza!



Matte & volume

Come valorizzare un blunt cut e tutti i tagli dalle punte pari? Vaporizzate un prodotto texturizzante prima dell'asciugatura e finite il look con una cera a effetto matte, mentre con la piega accentuerete il volume delle punte.



Polished

La riga laterale e il ciuffo portato di lato, dietro le orecchie è un look evergreen di gran classe, perfetto per ogni occasione e velocissimo da realizzare. Non deve essere per forza "perfetto", qualche ciocca libera dona maggiore movimento all'hairlook rendendolo meno rigoroso.



Wet roots

Un'altra variante della riga laterale e ciuffo all'indietro, con un dettaglio a effetto bagnato. Utilizzate una cera dal finish super lucido soltanto sulle radici, per un wet look discreto ma d'effetto.



Toyboy

I volumi da "ragazzaccio" brit appena arrivato dagli anni '60 sono il trend di stagione da seguire. Amplificate la bombatura del pixie cut con un volume accentuato sulla nuca e in alto sul capo, ma scompigliate leggermente i capelli per un effetto texturizzato più contemporaneo.



