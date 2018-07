Adatto per quasi tutte le chiome, l'olio per capelli è un prodotto passe-partout che aiuta a mantenerle belle e nutrite. Sotto i consigli di Grazia.it su come usarlo e quale scegliere

Da segreto di bellezza di poche, negli ultimi anni l’olio per capelli è diventato l’immancabile per molte: con un solo prodotto, e in poche mosse, risolve i problemi di quasi tutte le chiome, dalla secchezza all’aridità della cute fino a donare luminosità sulle punte.



Ma come si usa e per chi è adatto?



I consigli sull’olio per capelli



Tendenzialmente in spray, l’olio per capelli è adatto per tutto l’anno: durante la bella stagione infatti aiuta a combattere il secco causato dal mix estivo cloro-sole-salsedine mentre in inverno il crespo dell’umidità.



Non solo, ma funziona anche come “schermo protettivo” contro gli agenti atmosferici e i danni causati da phon, piastre e affini. Dalla texture ovviamente oleosa, all’interno si trova un mix di oli nutrienti come quello di argan, di semi di lino, di camelia o macadamia, in aggiunta ad altri oli essenziali e vitamine per un mix veramente nutriente.

Un’altra caratteristica dell’olio secco è la sua praticità: può essere infatti usato come impacco pre-shampoo sulle chiome umide in particolare per quelle molto secche, su quelle grasse dopo il lavaggio così da “asciugare” un po’ la cute, come prodotto di styling sia per i capelli spenti, da applicare però solo sulle lunghezze e senza passare dopo la piastra, sia per quelli crespi per cui è necessaria una piccola vaporizzazione.



Per domare e nutrire i ricci invece è necessario applicare il prodotto ciocca per ciocca, sempre sui capelli umidi, mentre come riparatore lo si può spruzzare sotto la cuffia così da proteggere dai danni del cloro. Un unico accorgimento: tranne in alcuni casi, mai applicare l’olio sulla cute, si rischia infatti di renderla ancora più oleosa.

Ma l’olio per capelli unge?



Si e no. Nel senso, dipende dall’olio scelto e dalla tipologia propria chioma. Se infatti si sceglie il prodotto sbagliato, il capello risulterà più pesante. Un altro fattore da considerare è quando viene steso: l’olio infatti dev’essere tendenzialmente applicato dopo lo shampoo e il motivo è molto semplice. Il fusto è di per sé unto perché protetto da sebo e altri lipidi che lo nutrono naturalmente.



Applicando sui capelli asciutti, l’olio scioglie naturalmente quelli naturali causando maggiore secchezza sull’intero fusto. Steso invece dopo il lavaggio, l’acqua funge da barriera evitando il dissolvimento sia del sebo sia dell’olio cosmetico che, in questa maniera, può penetrare nello stelo nutrendolo.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash