Dalle onde naturali ai tagli scalati fino ai look glossy da salone: tutte le tendenze capelli wavy Primavera Estate 2026 da copiare subito

La messa in piega più richiesta dal parrucchiere? Senza dubbio quella mossa, con capelli wavy definiti con naturalezza. Nella Primavera Estate 2026 a è lo stile morbido, caratterizzato da onde effortless chic. A dimostrarlo sono i lookbook dei Saloni più accreditati, che mostrano wavy look di tendenza su capelli lunghi, medi e persino corti.

I capelli wavy più belli dai Saloni per la Primavera Estate 2026

Da Wella a Framesi, passando per Toni & Guy ed Evos, ecco le più belle chiome mosse di stagione, tutte da copiare. Scorrete la lista e trovate il vostro stile preferito.

1. Il wavy naturale che sta bene a tutte

Effetto naturale per un taglio scalato con leggerezza, perfetto per creare movimento senza appesantire. Lo stile giusto per chi desidera un look gestibile facilmente day by day. Wella.

2. Capelli wavy ramati luminosi

Il movimento della chioma esalta al massimo la tinta rosso rame con lievi incursioni di biondo. Look Evos.

3. Il taglio wavy medio più facile da portare

Perfetto per enfatizzare il naturale movimento dei capelli, questo taglio medio scalato - lo shullet - è facile da portare e incornicia il viso per un look di carattere. Wella.

4. Onde morbide effetto naturale

Biondo luminoso e onde morbide: questo hair-look dice "I woke up like this". In aggiunta, la scriminatura centrale è super cool. Toni & Guy.

5. Capelli wavy ramati effetto salone

Movimento controllato per uno styling su misura, perfetto per valorizzare la tinta ramata. Il tocco in più? La frangia butterfly, per un richiamo glam agli anni '70. Wella.

6. Soft shag wavy

Uno shag lungo e leggero scalato con precisione. Questo cut mosso è ideale per chi vuole cambiare look senza perdere la lunghezza. Framesi.

7. Wavy bob scalato

Un bob corto e scalato con onde leggere e destrutturate che creano movimento naturale. Il risultato è fresco e dinamico, a dimostrazione che il look mosso è perfetto anche sui capelli corti. Evos.

8. Onde perfette da copertina

Questo è il look ideale per chi vuole catturare la scena con uno styling da copertina. La messa in piega è costruita, per un finish elegante caratterizzato da onde ampie e glossate.

9. Onde castane glossy

Onde lunghe e fluide su un castano intenso e lucido, con movimento morbido ma definito. Il risultato è sofisticato, elegante e senza tempo. Wella.

10. Lob mosso naturalmente chic

Sognate un look wavy quotidiano? Date una chance a questo lob - o bob lungo - voluminoso e leggermente ondulato. Wella.

11. Lungo mosso con frangia wispy

Torniamo al glorioso stile anni '70 con un taglio lungo e scalato dallo styling a onde. A completare il look, una frangia lunga e sfilata. Framesi.

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