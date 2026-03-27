Dal bob al long bob, la nuance fredda si abbina a tagli morbidi e styling essenziali per un look autentico e contemporaneo, come ci racconta un esperto

I capelli biondo cenere continuano a essere tra le tonalità più raffinate della stagione. “Freddo, sofisticato e mai eccessivo, è il colore ideale per chi desidera un’eleganza discreta ma estremamente contemporanea”, spiega Eliseo Evangelista, Salon Director di TONI&GUY Cagliari.

Capelli biondo cenere: le caratteristiche

Perfetto su incarnati dal sottotono freddo o rosato, questo biondo regala luminosità senza mai scivolare verso toni dorati. “I suoi riflessi smoky, ispirati a un’estetica nordica e minimalista, valorizzano in modo naturale gli occhi chiari, ma sanno creare interessanti contrasti anche con iridi scure, regalando profondità e carattere allo sguardo”, aggiunge Evangelista, sottolineando l’armonia che questa nuance può regalare.

I tagli consigliati per i capelli biondo cenere

Per questa primavera, il biondo cenere si abbina a tagli morbidi e fluidi, dove il movimento e la leggerezza prevalgono sulle linee rigide. Il grande protagonista è il bob, reinterpretato in chiave dolce e naturale. Dall’italian bob al boy bob, fino alle versioni più lunghe come il lob e il long bob, la tendenza è chiara: volumi soffici, contorni sfumati e un movimento leggero che conferisce freschezza e modernità.

Anche sul capelli medi e lunghi l’idea di naturalezza resta centrale, come racconta l’esperto. Le scalature, invisibili ma strategiche, sostengono il volume nella parte alta senza impoverire le punte, creando una chioma equilibrata che si muove con leggerezza. “Le geometrie si alleggeriscono, lasciando spazio a contorni più sfumati e a frange ariose che incorniciano il viso con delicatezza”, osserva Evangelista, evidenziando come ogni dettaglio contribuisca a un risultato armonioso e senza sforzo.

Lo styling

Il risultato è un look naturale, pieno e armonioso, capace di riflettere la luce in modo uniforme e valorizzare il movimento. “I look si completano con styling essenziali ma curati come onde morbide, texture setose, finish luminosi ma mai artefatti. L’effetto finale è quello di capelli sani, vitali, dall’eleganza rilassata”, conclude Evangelista.

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