Il nuovo modo di lavare i capelli a tutta delicatezza si chiama low shampoo, vi spieghiamo di cosa si tratta e perché non potrete farne più a meno

Lavare troppo spesso i capelli fa male?



Volete prendervi cura al meglio dei vostri capelli? Allora il primo passo da fare è prestare più attenzione a come li laviamo.

Tra le principali cause dei capelli sfibrati e fragili, oltre alle alte temperature, c'è anche una detersione troppo aggressiva e non adatta al nostro tipo di capello.



La parola chiave è delicatezza. Spesso gli shampoo contentono tensioattivi troppo aggressivi che rovinano il naturale film idrolipidico e stressano le cuticole, lasciandole aride e disidratate.

Qui la questione non è tanto quanto laviamo i capelli ma come lo facciamo.

E il problema si fa sentire soprattutto se siete delle sportive e appassionate di workout, quando lavare i capelli tutti i giorni non è un optional.

Cos'è il low shampoo, come funziona e per chi è adatto



La soluzione in questi casi si chiama low shampoo, la tendenza dei nuovi detergenti per capelli dalla texture cremosa e con pochi tensioattivi.



Per pulire i capelli, soprattutto quando già lo facciamo spesso, non è necessario ricorrere a prodotti altamente sgrassanti.

Come si utilizza il low shampoo? Si applica sulle radici dei capelli già bagnate si massaggia la cute per qualche istante e poi si procede con il passsarlo sulle lunghezze.

I capelli risulteranno puliti ma non stopposi, grazie agli agenti condizionanti presenti nella formula. In questo modo nella borsa della palestra potrete evitare di mettere anche il balsamo.

Provate il low shampoo anche se avete capelli particolarmente sciupati da trattamenti e colorazioni, secchi e sensibilizzati. È un ottimo modo, poi, per idratare i ricci e renderli soffici e lucenti!

I prodotti da provare

Volete scoprire quali sono i low shampoo da provare? Sfogliate la gallery per scoprire la nostra selezione, dai marchi più mainstream come l'Elvive Low Shampoo di L'Oréal Paris ai prodotti di nicchia, come la Crème Lavante au Citron di Christophe Robin.

Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa