Il legume scuro che le donne coreane considerano un elisir di bellezza è poco usato nelle nostre cucine, ma può diventare il vostro alleato quotidiano per capelli più forti e pelle luminosa.

In Corea del Sud molte donne iniziano la giornata con una ciotola di riso, verdure e fagioli neri, il legume scurissimo considerato un aiuto prezioso per capelli folti e pelle compatta. Non soltanto nel piatto: il loro estratto compare anche in shampoo e maschere.

Questo legume, originario dell’America Latina ma adottato con entusiasmo in Asia, ha un profilo nutrizionale che parla chiaro. Una tazza di fagioli neri cotti apporta circa 227 calorie, 15 grammi di proteine, 15 di fibre, una quota importante di ferro, magnesio e rame e copre oltre la metà del fabbisogno giornaliero di acido folico, vitamina del gruppo B amica del bulbo pilifero.

Il “segreto” coreano dei capelli forti

In Corea i fagioli neri vengono percepiti come un piccolo elisir di lunga vita. Si usano nelle zuppe, nei piatti di riso, perfino in dolci poco zuccherati, e nella tradizione popolare vengono associati a una chioma più forte e al rallentamento dei capelli bianchi.

Il collegamento con la beauty routine è ormai esplicito: molti prodotti di haircare coreana riportano in etichetta estratto di fagiolo nero o di soia nera, inserito per il suo contenuto di antiossidanti e minerali. L’idea di fondo è sempre la stessa: nutrire il cuoio capelluto dall’interno e, in parallelo, proteggerlo dall’esterno.

Ovviamente genetica, stress, ormoni e cura quotidiana contano almeno quanto l’alimentazione. Ma diversi studi recenti ricordano che senza un apporto regolare di vitamine e oligoelementi chiave il ciclo di crescita del capello si altera più facilmente. Una revisione scientifica del 2019 dedicata proprio a vitamine e minerali nella caduta dei capelli ha evidenziato il ruolo di ferro, zinco, selenio e vitamine del gruppo B nel mantenere attivi i follicoli.

Cosa sono i fagioli neri e quali scegliere al supermercato

Con “fagioli neri” si indicano di solito i classici Phaseolus vulgaris dalla buccia nera lucida, diversi ma imparentati con i fagioli borlotti o cannellini. In Asia è molto diffusa anche la soia nera, un altro legume scuro ricchissimo di pigmenti vegetali.

In Corea i ricercatori del National Institute of Crop Science hanno sviluppato una varietà di soia nera, chiamata Somman, con un contenuto di antociani e isoflavoni quasi triplo rispetto a quello delle varietà tradizionali. È un esempio di quanto il Paese stia investendo sui legumi neri come fonte di antiossidanti.

In Italia però non serve impazzire per trovare varietà esotiche. Al supermercato o nei negozi bio sono ormai comuni i fagioli neri secchi o in lattina e, più raramente, la soia nera. Potete scegliere i secchi, da ammollare almeno otto ore e cuocere a lungo, o la versione già lessata, controllando che in etichetta compaiano soltanto legumi, acqua, eventuale sale.

Per ridurre il rischio di gonfiore intestinale conviene sciacquare bene quelli in scatola, cambiare l’acqua di ammollo dei secchi e introdurli con porzioni piccole, aumentando con calma. Anche questo fa parte del metodo coreano: costanza, non abbuffate occasionali.

Perché i fagioli neri fanno bene ai capelli

Il punto di partenza è semplice: il capello è fatto soprattutto di cheratina, una proteina. Senza abbastanza proteine nella dieta l’organismo tende a risparmiarle su ciò che considera meno prioritario, quindi anche su unghie e capelli. Una tazza di fagioli neri fornisce circa 15 grammi di proteine vegetali, insieme ad aminoacidi utili agli sportivi e, sì, anche ai follicoli.

Accanto alle proteine arrivano ferro, zinco, magnesio e rame. Il ferro contribuisce a un’adeguata ossigenazione del cuoio capelluto, il che è importante perché alcuni tipi di caduta sono associati proprio a carenze di questo minerale. Zinco e rame intervengono nella sintesi proteica e nella protezione delle cellule del bulbo.

Le vitamine del gruppo B, in particolare acido folico e biotina, supportano la normale divisione cellulare alla base del follicolo. La revisione del 2019 già citata sottolinea come un apporto insufficiente di queste vitamine possa alterare le fasi di crescita, riposo e caduta del capello. I fagioli neri ne sono una fonte interessante in un singolo alimento.

Il colore scurissimo, infine, non è solo estetico. Dipende dagli antociani, pigmenti della famiglia dei polifenoli, affiancati da altri composti antiossidanti. Queste molecole aiutano a contrastare lo stress ossidativo dei radicali liberi su pelle, cuoio capelluto e follicoli, uno dei fattori che accelerano l’invecchiamento cellulare. Non esistono prove che possano “spegnere” i capelli bianchi, ma proteggere le cellule dallo stress ossidativo rientra nella strategia anti-age di lungo periodo.

Come inserirli nella vostra dieta (e quante volte a settimana)

Per un’adulta sana, che non abbia indicazioni diverse dal proprio medico, una porzione ragionevole può essere mezzo piatto di fagioli neri cotti, circa mezza tazza, da consumare 3 o 4 volte a settimana alternandoli ad altri legumi. Gli esperti di nutrizione ricordano, sulla scia delle revisioni scientifiche, che è la regolarità nell’assunzione di vitamine e minerali a fare la differenza, più che le dosi enormi prese una volta sola.

Portarli in tavola non richiede rivoluzioni. Una zuppa invernale con fagioli neri, zucca e cavolo nero, un filo di olio extravergine, è un piatto unico completo per capelli e muscoli. La classica pasta e fagioli può diventare scura e leggermente più “coreana” sostituendo i borlotti con i fagioli neri e aggiungendo qualche verdura di stagione.

Per un pranzo veloce potete montare una bowl con riso integrale, fagioli neri, spinaci saltati e semi di sesamo. Oppure preparare un hummus di fagioli neri con olio, limone e spezie da spalmare sul pane integrale: due cucchiai sono uno snack ricco di fibre e proteine. Abbinare una fonte di vitamina C, come agrumi o pomodori, aiuta ad assorbire meglio il ferro.

Dal piatto si passa al bagno: molti shampoo e maschere coreane indicano in inci estratto di fagiolo o di soia nera, usato per fornire antiossidanti direttamente alla fibra e al cuoio capelluto. L’alimentazione resta però la base; i cosmetici lavorano in superficie e possono solo affiancare ciò che fate a tavola. I tempi sono quelli fisiologici dei capelli: prima di vedere effetti concreti servono almeno due o tre mesi di costanza, proprio come con qualsiasi buona abitudine.