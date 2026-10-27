Una capsule collection che trasforma colori, disegni e suggestioni paesaggistiche in capi da indossare. Undici pezzi in maglia, tra fantasie d'autore e texture avvolgenti, danno vita a un racconto creativo che prende quota tra le vette delle Alpi e dei Pirenei, per poi “atterrare” nel quotidiano con una nuova dose di personalità.

Si intitola VERTIGO, la nuova collaborazione firmata dall'artista spagnola Clara Cebrián per iBlues, che porta il suo universo visivo nel mondo della maglieria, trasformando filati e texture in una tela da indossare.

Il punto di partenza è un'idea di leggerezza che va oltre il significato letterale del nome: Vertigo, infatti, non rappresenta la paura delle altezze, ma il desiderio di fluttuare, cambiare punto di vista e guardare il mondo da una prospettiva diversa. Un invito a lasciarsi trasportare dall'immaginazione, per poi tornare con uno sguardo nuovo sulla quotidianità.







La maglieria come tela d'artista



La capsule comprende 11 capi in maglieria, tra soffici pullover, sciarpe e beanies, in cui l'inconfondibile “impronta” del knitwear iBlues incontra l'eclettismo di Clara Cebrián. Il risultato è una proposta che unisce fantasie d'autore, dettagli intarsiati e texture materiche. Mohair, lana merino e ciniglia si combinano in un mix caldo e avvolgente, pensato per accompagnare la stagione fredda senza rinunciare a un giocoso impatto visivo, perfetto per affrontare il grigiore della stagione con ironia e leggerezza.

Artista multidisciplinare, Cebrián si muove tra pittura e disegno digitale, mescolando tecniche analogiche e sensibilità contemporanea. Il suo linguaggio è riconoscibile per le pennellate espressive, i colori intensi e un equilibrio personale tra figurazione e astrazione. Una ricerca che parte spesso da ciò che la circonda e che, con VERTIGO, trova una nuova dimensione.

«Quello che amo della moda è giocare con i colori, le forme e gli abbinamenti, proprio come faccio nei miei dipinti», racconta. «Mi piace l'idea che ogni mattina si possa decidere chi si vuole essere quel giorno, o quale parte di sé si desidera mostrare». È proprio questa libertà di espressione a rendere naturale il passaggio dal foglio al guardaroba: vestirsi diventa un modo per raccontarsi, ma anche per entrare in relazione con gli altri. «La moda è qualcosa a cui tutti partecipiamo, che ci pensiamo o meno. È un modo per esprimersi, ma anche per entrare in contatto con le altre persone».

(L'artista Clara Cebrián negli scatti di Pepe Lobez - Courtesy Press Office)

Un viaggio immaginario tra le montagne



Per costruire la narrazione visiva di VERTIGO, l'artista è partita da un volo immaginario ispirato ad Amelia Earhart, pioniera dell'aviazione, immaginandosi in viaggio sopra le Alpi e i Pirenei spagnoli. Dall'alto, i paesaggi montani, gli scenari d'alta quota e le stazioni sciistiche degli anni Cinquanta diventano suggestioni da rielaborare attraverso il disegno, ripensando alcuni motivi tessili classici con uno sguardo nuovo.

Ma, come spesso accade nei processi creativi, il risultato finale non è una semplice trasposizione: «Man mano che sperimentavamo con filati, materiali e tecniche di lavorazione della maglia diversi, le idee originali sono cambiate parecchio», spiega Cebrián. «Mi è piaciuto che i pezzi finali non fossero semplici riproduzioni dei miei disegni iniziali, ma il risultato di tutto ciò che è accaduto durante il processo».

È proprio qui che la collaborazione trova uno dei suoi aspetti più interessanti: il disegno incontra i limiti e le possibilità della materia, lasciandosi trasformare dalla lavorazione artigianale. La maglieria non è più soltanto il supporto di un'immagine, ma parte attiva della sua evoluzione.



Il piacere di sentirsi avvolti



Dietro l'immaginario aereo della collezione c'è anche una dimensione più intima, fatta di comfort e piccoli rituali quotidiani. Perché se VERTIGO invita a guardare il mondo dall'alto, la maglieria con i piedi a terra e all’autunno e a quel desiderio di morbidezza e protezione che accompagna i mesi più freddi.

E sul dove e cosa le trasmette quella sensazione di “avvolgente e benessere” Clara Cebrián è chiara: nel letto, tra cuscini, piumoni e lenzuola di cotone. «In realtà sono una ritardataria professionale (un'esperta dello "snooze") e non mi alzo mai dal letto subito», confessa con ironia. Le prime email e tutto ciò che può essere fatto dal telefono vengono sbrigati ancora sotto le coperte, prendendosi il tempo di iniziare lentamente la giornata.

«Apprezzo davvero le buone lenzuola di cotone e amo potermi prendere il mio tempo al mattino invece di dover affrontare subito la giornata. Posso trascorrere felicemente molto tempo così». Un piccolo ritratto che restituisce un lato spontaneo dell'artista e si accorda perfettamente con l'idea di una maglieria da vivere, oltre che da guardare.

Anche il legame con iBlues, del resto, ha una dimensione personale. «Mi è sempre piaciuta la dimensione giocosa e colorata di Blues», racconta Cebrián, che vive in Sicilia e ha accolto con entusiasmo la possibilità di collaborare con un marchio italiano, mettendo finalmente a frutto anche le proprie competenze linguistiche in un contesto professionale. Tra i ricordi più belli del progetto c'è proprio l'evento organizzato dal brand a Siracusa, vicino a dove vive: un'occasione per incontrare dal vivo le persone con cui aveva lavorato online, in luoghi familiari della sua quotidianità.

(Tutti le foto sono di Pepe Lobez - Courtesy IBlues Press Office)