La nuova frontiera della skincare si chiama skin longevity: NUXE la interpreta con un siero innovativo che unisce ricerca scientifica, attivi mirati e sensorialità per prendersi cura della pelle nel tempo

Scienza, sensorialità e gesti esperti. Oggi la skincare più all'avanguardia guarda oltre le rughe e si prende cura della pelle in maniera completa e rispettosa in un'ottica di skin longevity. Lo sa bene NUXE, pioniere nel canale farmacia, che con Super Serum [10] LONGEVITY, ispirato a un approccio olistico alla longevità cutanea, pensa al futuro della pelle.

Skin longevity: perché il futuro della bellezza comincia oggi

Se in passato guardavamo alla nostra pelle come a qualcosa di isolato, da correggere e trattare in un'eterna lotta contro il tempo, oggi abbiamo imparato che non solo la sua bellezza, ma soprattutto la sua salute, dipendono da molti più fattori. Accanto ai segni visibili, come rughe e perdita di elasticità, entrano infatti in gioco processi biologici meno evidenti, come il progressivo rallentamento del rinnovamento cellulare, che contribuiscono a determinare l'aspetto e la qualità della pelle nel tempo.

NUXE Super Serum [10] LONGEVITY: corregge il visibile, rallenta l'invisibile

Evoluzione del celebre Super Serum [10] originale, lanciato nel 2021, NUXE Super Serum [10] LONGEVITY è una novità che ci trasporta nel futuro della skincare. Supportato da un esclusivo brevetto Longevity, agisce al cuore stesso del rinnovamento cellulare, motore della skin longevity.

La sua particolarità? Una doppia azione correttiva e preventiva, pensata per prendersi cura della pelle anche prima della comparsa dei primi segni del tempo. Dieci le azioni cosmetiche che caratterizzano il siero: dalla riduzione visibile di rughe e macchie scure al miglioramento di compattezza, luminosità e grana della pelle, senza dimenticare idratazione e protezione dagli agenti esterni. Il tutto con un'attenzione particolare ai processi di rinnovamento cellulare, per aiutare la pelle a mantenere più a lungo un aspetto sano, fresco e vitale.

Dentro Super Serum [10] LONGEVITY: gli attivi per una nuova visione della bellezza

Con un'esclusiva formula composta al 96% da ingredienti di origine naturale, questo nuovo siero nasce da ricerche in vitro sui meccanismi biologici dell'invecchiamento cutaneo, con l'obiettivo di favorire il rinnovamento cellulare e migliorare visibilmente la qualità della pelle.

Tra gli altri attivi protagonisti della formula troviamo un estratto postbiotico marino derivato da un microrganismo scoperto nei pressi di Tonga, in Polinesia, ma anche niacinamide, che agisce su luminosità, discromie e grana della pelle. Completano la formula le cellule native di stella alpina, parte del complesso botanico antiossidante, e l'acido ialuronico di origine naturale, che favorisce l'idratazione e conferisce alla pelle un aspetto rimpolpato.

La scienza incontra il piacere: una texture che conquista

Per NUXE la sensorialità è imprescindibile. Ecco perché Super Serum [10] LONGEVITY si avvale di una peculiare tecnologia microfluidica con un'infusione di oltre 4.800 microsfere di oli botanici che si fondono sulla pelle per un effetto setoso e avvolgente.

In aggiunta, la formula priva di siliconi e non comedogenica è adatta a tutti i tipi di pelle - e a tutte le età! - e conquista con una piacevole fragranza caratterizzata da note olfattive di foglie verdi, lime e linfa. Il risultato? Un piacere di utilizzo inimitabile che gratifica non solo la pelle ma anche i sensi, per una skincare routine efficace e facile da mantenere nel tempo e risultati più visibili.

Info e dove acquistare NUXE Super Serum [10] LONGEVITY

A completare l'esperienza, la filosofia NUXE invita a trasformare l'applicazione quotidiana in un piccolo rituale di benessere, anche attraverso gesti di automassaggio ispirati all'expertise facialist delle Spa del marchio. Perché prendersi cura della pelle significa anche concedersi del tempo, ogni giorno.

Già disponibile all'acquisto in farmacia e parafarmacia, Super Serum [10] LONGEVITY viene proposto nei formati da 30 ml e 50 ml. Per avere maggiori informazioni e scoprire nel dettaglio l'universo del brand vi invitiamo a visitare il sito ufficiale NUXE.