Scoprite gli hairstylist più famosi della rete per essere sempre aggiornate sulle ultime tendenze capelli dal mondo

Da professionisti a vere e proprie star del web, gli hairstylist più accreditati oggi sono celebrità su Instagram.

Dal famoso colorista Guy Tang alla hairstylist di Selena Gomez ed Emma Roberts, Nikki Lee, Instagram è un palcoscenico ideale per mostrare la propria hair-art.

A "fare scena" in rete sono sicuramente le chiome arcobaleno - numero uno in questo senso è Not Antother Salon di Londra, capitanato da Sophia Hilton - ma anche i classici biondi e castani che mettono in risalto sfumature profonde e multidimensionali.

Non dimentichiamo poi le acconciature, meglio se originali, in stile mermaid.

Tendenze capelli 2018 con i top hairstylist

Lasciatevi conquistare dagli hairstylist da seguire assolutamente su Instagram e dai trend capelli 2018 selezionati per voi.

Guy Tang

Una vera e propria istituzione in fatto di colore capelli, Guy Tang è specializzato in tinte colorate originali su chiome perfettamente sane, indice di una tecnica impeccabile.

Ambasciatore Olapex, Guy Tang ha recentemente lanciato una sua linea di colorazioni per capelli - Guy Tang Mydentity - e tiene seminari in tutto il mondo per condividere il suo hair-knowledge.

Un post condiviso da Guy Tang® (@guy_tang) in data: Nov 22, 2017 at 7:28 PST

Not Another Salon

Gli hairstylist di Not Another Salon - con base nell'eclettico e multiculturale quartiere di Brick Lane a Londra - adottano una filosofia creativa, trasparente e genderless.

Dopo aver creato per la prima volta gli "hidden rainbow hair", i capelli arcobaleno nella parte bassa della chioma, sono diventati il punto di riferimento a Londra e nel mondo per hairlook fuori dagli schemi.

Sulla loro pagina Instagram Sophia Hilton - la proprietaria del brand - e il suo team mostrano i propri lavori con i relativi prezzi di esecuzione per una bellezza totalmente trasparente.

Un post condiviso da Not Another Salon (@notanothersalon) in data: Feb 4, 2018 at 4:08 PST

Linh Phan

Hairstylist americano proprietario del salone Bescene Studios, Linh Phan è specializzato in tagli edgy dal look mosso e tinte capelli nei toni smorzati ed extra sfumati.

Il suo stile rock vi conquisterà.

Un post condiviso da Linh Phan????HAIRSTYLIST,COLORIST (@bescene) in data: Feb 11, 2018 at 5:35 PST

Kimemily Pham

Allieva di Guy Tang, Kimemily è oggi ambasciatrice del suo brand Guy Tang Mydentity.

Il suo profilo Instagram è esattamente uno di quelli che lascia a bocca aperta, con foto prima/dopo a confronto e video spettacolari che fanno desiderare di volare in California e cambiare look affidandosi a lei.

Un post condiviso da Kimemily Pham (@kimwasabi) in data: Dic 1, 2017 at 9:59 PST

Ash Fortis

Di Norfolk, in Virginia, Ash è una hairstylist specializzata in tinte arcobaleno.

In patricolare, lo scorso anno ci ha fatto sognare dando vita alla tecnica dei "marble hair", la tinta sfumata effetto marmo che ha fatto il giro del mondo.

Seguitela se amate i colori di capelli totalmente fuori dagli schemi e le acconciature in stile mermaid.

Un post condiviso da AshFortis Va Beach Hairstylist (@xostylistxo) in data: Mar 14, 2018 at 6:28 PDT

Nikki Lee

Forse ancora non la conoscete ma siamo sicuri che apprezzerete i suoi lavori. Tra le affezionate clienti di Nikki troviamo Selena Gomez, Emma Roberts, Sarah Hyland e Hilary Duff.

Tutti suoi i cambi di look più belli di queste e molte altre star. Il più riuscito? Il biondo "nirvana blonde" di Selena Gomez, pazzesco.

Un post condiviso da Nikki Lee | Hairstylist (@nikkilee901) in data: Nov 20, 2017 at 11:12 PST

Taylor Rae Hair

Dal Colorado, Taylor Rae ama creare hairlook vividi e vibranti.

Dalle ormai "classiche" chiome arcobaleno ai capelli sfumati in nuance opalescenti, il suo feed è una gioia per gli occhi.

Un post condiviso da Denver CO, Vivids & Balayage (@taylorrae_hair) in data: Mar 3, 2018 at 11:53 PST

Christine Silverman

Esperta in balayage, Christine lavora a Los Angeles.

Specializzata in tinte capelli naturali che esplorano morbide sfumature di biondo, castano e rosso che danno vita a hairlook nature, arrichiti dallo speciale bacio del sole californiano.

Un post condiviso da ⚡️ LOS ANGELES HAIR COLORIST⚡️ (@christinesilvermancolor) in data: Feb 9, 2018 at 6:55 PST

Shelley Gregory

Las Vegas è la terra degli eccessi, del divertimento e delle tendenze capelli più originali. Shelley è un'esperta in biondo e color correcting, celebre per le tinte rainbow in nuance pastello.

Il suo uso del colore è stupefacente: fa credere che MY Little Pony e unicorni possano davvero essere realtà.

Un post condiviso da Hair | LasVegas | AtelierSalon (@shelleygregoryhair) in data: Mar 24, 2018 at 11:30 PDT

Jenny Strebe

Conosciuta in rete come The Confessions of a Hairstylist, Jenny è una parrucchiera accreditata, blogger e autrice di ben quattro libri.

I suoi lavori - in particolare le acconciature - rappresentano vere e proprie sculture di capelli, fonte di ispirazione per gli hair-maniac di mezzo mondo. Non perdetela!

Un post condiviso da Confessions Of A Hairstylist (@theconfessionsofahairstylist) in data: Mar 15, 2018 at 12:21 PDT

Photo by Toa Heftiba & averie woodard on Unsplash