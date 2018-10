La frangia lunga che si apre sulla fronte è uno dei must capelli del momento. Ecco i look da copiare

La frangia a tendina è uno dei must del momento in fatto di tendenze capelli per l'autunno inverno 2018.

Perfetta sui caschetti mossi dall'effetto texturizzato, è ideale anche sulle chiome lunghe, perché sdrammatizza il look.

Se vi piace la frangia a tendina continuate a leggere questo articolo per scoprire come portarla in questa stagione copiando i look più belli visti in passerella.

Un raccolto semplice che lascia i capelli lisci ricadere sulla fronte, in una frangia a tendina lunga.

Capelli lunghi e neri dallo styling leggermente mosso il cui look è completato da una frangia a tendina sfilata.

Un altro easy look con capelli raccolti e frangia lunga a tendina in tinta castano chiaro con lievi colpi di sole.

Capelli a caschetto scalati effetto texture con frangia a tendina.

Taglio caschetto effetto bagnato il cui look edgy viene enfatizzato dalla frangia aperta sulla fronte.

Capelli raccolti in un beehive contenuto il cui look d'ispiraizone '90s viene enfatizzato dalla frangia bombata a tendina.

Taglio capelli lunghi con riga in mezzo e frangia a tendina leggera.

La frangia a tendina enfatizza al meglio il taglio a caschetto corposo in tinta castana.

Capelli biondi con frangia a tendina celati dal cappuccio per uno sporty look glam.

Taglio medio scalato con frangia lunga texturizzata aperta sulla fronte.

