Dona luminosità al viso e fa risaltare la propria chioma: lo shatush è una tecnica di colorazione versatile, adatta a tutti i capelli e che richiede poca manutenzione

Siete alla ricerca dell’effetto “chioma baciata dal sole”? Allora lo shatush è la tecnica che fa per voi. Poca manutenzione, massima resa e un effetto naturale che dona a qualsiasi tipo di capello e di lunghezza.

Dall’effetto molto morbido ed estremamente naturale, lo shatush piace sempre alle donne perché dona luminosità alla chioma senza però stravolgerla particolarmente. Inventato da Aldo Coppola nel 1978, questa tecnica di schiaritura si ispira alla colorazione naturale dei capelli dopo giornate al sole.

Basato sull’applicazione di massimo tre tonalità differenti sulla chioma, lo shatush è adatto praticamente a tutte perché non richiede particolare “manutenzione”, oltre a coprire i capelli bianchi.

Inoltre la naturalezza del risultato è dato dal fatto che il colore è steso un po’ casualmente, proprio come fa il sole quando schiarisce i capelli. Oltre a questo, questa particolare tecnica che assume nomi differenti a seconda del procedimento utilizzato dal parrucchiere, permette di creare delle zone di luci e ombre che valorizzano al massimo sia il capello stesso, e il suo taglio, che il viso.

Nonostante l’ispirazione iniziale, lo shatush è in realtà una tecnica adatta a tutte le nuance naturali proprio perché si tratta di donare luce; inoltre è adatto a tutte le tipologie di capello, dalle più lisce alle più ricce ed è perfetto anche sui capelli più corti. L’unica cosa da sottolineare è che la chioma dev’essere nutrita e idratata, un dettaglio fondamentale soprattutto per le lunghezze, per questo quindi sono indispensabili degli shampoo idratanti e delle maschere per i capelli particolarmente secchi.

Facile inoltre anche il mantenimento: mensilmente si dovrà passare il tonalizzante così da mantenere vivo l’effetto mentre ogni 3-4 mesi, o comunque ogni volta che si tagliano i capelli, lo shatush dovrà essere rifatto.

Shatush, i prodotti di manutenzione La Couleur , David Mallett

Composta da shampoo e maschera, questa mini linea è pensata affinché il colore non sbiadisca velocemente. All'interno l'aceto di lampone che ripristina il naturale pH capillare e aiuta a far risaltare la luminosità del colore.

Smart Plex Direct Color , Axenia

Pensato per il mantenimento del colore a casa, questo prodotto aiuta anche a ristrutturare e risanare il capello così che risulti più forte e bello.

Aromachologie , L’Occitane

La linea è formata da un balsamo e da una maschera. Il primo è a base di 5 oli essenziali e con un estratto di vinaccioli che aiuta a mantenere il colore, questo balsamo ha una texture cremosa che aiuta a mantenere sano il capello rispettando il colore. La maschera invece è riparatrice ed è adatta subito dopo la tinta perché aiuta a ridonare forza e brillantezza e nutrizione grazie all'olio di mandorla e al burro di karitè.



Cheraplex , Diego dalla Palma

A base di cheratina, così da riparare in profondità i capelli spezzati, leviga le cuticole e previene future rotture. La linea è composta da Shampoo che nutre, idrata e fa risaltare il colore e dalla Maschera Riparatrice dall'azione districante.

Minu , Davines

A base di boccioli di cappero di salina, questa linea comprende il siero illuminante che intensifica il colore, la maschera illuminante, lo shampoo protettivo per capelli colorati e il conditioner per districare e proteggere.



Kerasilk Color , Goldwell

Otto prodotti in tutto che aiutano a mantenere brillante il colore grazie alla cheratina e all'olio di tamanù, tra i segreti delle donne polinesiane. Questi ingredienti penetrano in profondità dall'attaccatura fino alle lunghezze e alle punte idratando completamente il fusto.



L’Huile Précieuse Cheveux , Hair Rituel by Sisley

Della nuova linea specifica per capelli di Sisley, l'olio aiuta a rinforzare la chioma dopo lo stress della colorazione e a mantenerla sana e luminosa grazie agli ingredienti naturali all'interno.

Olio Ristrutturante , Keramine H

Composto da una miscela di oli, tra cui quello di semi di lino, di avocado e di girasole, questo olio è adatto per i capelli colorati e aiuta a ristrutturarli, a districarli dopo lo shampoo e a proteggerli durante lo styling. Inoltre può essere usato anche come impacco nutriente.

Composto da una miscela di oli, tra cui quello di semi di lino, di avocado e di girasole, questo olio è adatto per i capelli colorati e aiuta a ristrutturarli, a districarli dopo lo shampoo e a proteggerli durante lo styling. Inoltre può essere usato anche come impacco nutriente.

Capelli Colorati , LaVera

Con mirtillo e avocado, entrambi biologici, questa mini linea è composta da shampoo e maschera che aiuta a far penetrare in profondità gli ingredienti.





Sunflower , Kiehl’s

Specifica per i capelli colorati, questa linea aiuta a non far sbiadire il colore ma anzi a donargli un aspetto luminoso e splendente. La maschera è inoltre a base di antiossidanti che riparano i danni causati dai radicali liberi.

Casting Sunkiss Tropical , L’Orèal

Leggero e senza bisogno di risciacquo, questo spray agisce come una naturale schiaritura graduale ed è ideale sulle basi castano scuro e biondo. A seconda di quanto se ne spruzza, si possono ottenere risultati differenti e più o meno intensi.

Éclat Radiance , Yves Rocher

Si tratta di un aceto da risciacquo che si applica sulla chioma dopo lo shampoo e il balsamo e aiuta a enfatizzare il colore naturale e quello trattato.



Grapich: Elisa Costa

Credit Ph: Mondadori Photo