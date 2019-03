Cercate un prodotto di styling a lunga tenuta ma dall'effetto naturale, adatto per qualsiasi look? La cera per capelli è quella che fa per voi!

Prodotto tendenzialmente maschile, la cera per capelli è in realtà adatta anche per le chiome femminili. Rispetto agli altri prodotti di styling, lacche e gel in primis, la cera dona un aspetto molto naturale al look, non appesantisce il capello, lo modella e lo rende più luminoso.

L’ABC sulla cera per capelli



Dalla consistenza piuttosto densa e corposa, la cera è un prodotto che dev’essere lavorato e, prima di essere steso, scaldato con le mani così da ammorbidirla. Tendenzialmente la si applica uniformemente con pollice, indice e medio così da non usarne troppa: in questo caso infatti il rischio è quello di rendere la chioma troppo stopposa e appiccicosa ottenendo così il risultato esattamente opposto che garantisce questo prodotto.

Adatta per tutti i tipi di capelli, può essere la scelta migliore soprattutto per quelli fini perché evita l’effetto elettrostatico ed è ideale se si cerca un risultato modellato ma molto naturale.

Da stendere sui capelli asciutti o umidi, mai bagnati, è bene evitare il contatto con il cuoio capelluto; la cera infatti alla lunga occlude i bulbi appesantendo troppo la cute e sporcandola, per questo i capelli più corti devono fare attenzione all’applicazione. Un altro accorgimento pratico è quello di applicare la cera dopo essersi vestiti, non solo per evitare di sciupare la messa in piega ma anche di sporcare gli abiti.

