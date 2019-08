Cercate un look particolare ma facile da realizzare per un appuntamento importante? Prendete ispirazione dalle star!

Appuntamento o rendez-vous di fine estate in vista? Come per il make-up, anche l'hair look va curato nei minimi dettagli. Abbiamo selezionato per voi le migliori pettinature tra raccolti, capelli sciolti e mossi sfoggiati dalle celeb sui red carpet.

Da Kendal Jenner a Jennifer Lopez, scegliete il vostro prossimo hair style ispirandovi alle star!

Fringe addiction

Se preferite lasciare libere le chiome (e avete la frangia), date un effetto mosso alle lunghezze come fa Dakota Johnson: hairdo perfetto per un evento ma anche per un aperitivo con le amiche!

Bob da red carpet

Taglio medio e mosso? Scegliete il look di Kendall Jenner aggiungendo volume al ciuffo.

Sleek

Sensuale e super femminile l'hair style di Camilla Belle. Per replicarlo, basta munirsi di un gel extra fissante dal finish wet.

Gold hair

L'attrice Kathryn Newton sceglie un semiraccolto molto romantico. Ideale se avete i capelli molto lunghi.

Minimal

Vanessa Hudgens sfoggia un hair style essenziale con capelli sciolti e divisi da una riga centrale.

Easy chic

Per replicare sulle vostra testa il mood da red carpet - e se avete una lunghezza media - ispiratevi all'acconciatura di Lucy Boynton, divisa al centro e bloccata, lateralmente, da un fermaglio.

Chiome extra long

Se avete capelli molto lunghi e leggermente mossi sulle lunghezze, scegliete la coda alta di Jennifer Lopez: lascia nuca e fronte scoperta, ed è perfetta per l'estate.

Wavy hairdo

Problemi con i capelli mossi? Lasciateli liberi e valorizzateli con boccoli e onde come fa Jennifer Lawrence.

Acconciatura lady-like

Emma Stone divide i capelli biondi in una pettinatura elegante con scriminatura laterale e ciuffo lungo.

Top knot

Mini chignon alto e capelli super ordinati per Zendaya.

Credit ph: GettyImages