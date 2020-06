Amate i capelli ricci corti ma avete paura siano difficili da gestire? Ecco una guida infallibile piena di consigli, prodotti e look da copiare per indossare al meglio questo hair look

I capelli ricci corti sono un vero must di stagione: la loro allure iper cool ha contagiato proprio tutti, dalle passerelle allo streetstyle di tutto il mondo. Si tratta infatti di un look estremamente versatile e capace dare carattere ad ogni volto e ad ogni tipo di outfit. Ma come possiamo ottenere un riccio sano, brillante e mai crespo?

Capelli ricci corti: i consigli dell'esperto

Abbiamo chiesto a Massimo Serini, hairstylist ed esperto della cura del capello, quali sono i passaggi fondamentali per ottenere ricci definiti e mai crespi: "La prima fase per la cura del capello riccio è sicuramente la detersione. I capelli ricci sono generalmente piuttosto secchi, per questo è necessario scegliere prodotti idratanti a partire dalla fase di lavaggio, proseguendo poi con uno styling in grado di lucidare e definire il capello". E ancora: "Dopo il lavaggio, consiglio di tamponare i capelli e di lasciarli avvolti in un asciugamano per cinque minuti: questo importante passaggio renderà i ricci più definiti. Infine basterà applicare un prodotto per lo styling, e lasciare asciugare i capelli naturalmente, oppure utilizzando un diffusore".

Sfogliate la gallery per scoprire i prodotti must-have per avere una chioma riccia corta luminosa e dire addio all'effetto crespo!

Capelli ricci corti: i prodotti must-have Aveda Be Curly Trio

Questo trio riunisce tre prodotti nutrienti che si prendono cura delle chiome ricce: shampoo, balsamo e modellante sono formulati con ingredienti addolcenti e idratanti per dare ai capelli lucentezza, elasticità e vitalità.

Kérastase Discipline

Questi prodotti specifici per capelli ricci sono stati ideati per ricostituire i capelli sciupati. La pro-cheratina lavora per ristrutturare i capelli dall'interno verso l'esterno, rendendoli visibilmente più levigati e nutriti.

Davines LOVE CURL Essential Haircare

Questa routine composta da shampoo, balsamo e crema ha una formula a base Mandorla di Noto dall'azione elasticizzante e volumizzante, ideale per definire i ricci in modo naturale.

Shu Uemura Art Of Hair Essence Absolue

Nutriente, protettivo e leggera, questa linea di haircare è infusa con un ricco olio di camelia che contribuisce a proteggere la fibra capillare contro la secchezza, l'effetto crespo e i danni dei raggi UV.

Nutriente, protettivo e leggera, questa linea di haircare è infusa con un ricco olio di camelia che contribuisce a proteggere la fibra capillare contro la secchezza, l'effetto crespo e i danni dei raggi UV.

Tutti i look con i capelli ricci corti da copiare

I capelli ricci, sopratutto se corti, hanno la capacità di donare carattere e movimento a qualsiasi look. Per questo, i tagli ricci corti sono, ancora una volta, protagonisti assoluti delle passerelle. Abbiamo selezionato i tagli corti ricci più belli: lasciatevi ispirare!

Moderno Cherubino

Un taglio riccio corto d'ispirazione artistica. Angelico e bon-ton, perfetto da abbinare ad un look androgino a contrasto.

Rock Star

Quasi un mullet, questo taglio riccio corto ci riporta dritti ai meravigliosi anni 80'. Iper cool, per non passare inosservate.

Curly Bob

Chi ha detto che il caschetto è indicato solo per le chiome liscissime? La sua versione riccia è rock e davvero sexy.

A pelle

Cercate un taglio riccio corto iper cool, facile da indossare ed estremamente versatile? Provate il buzzcut: iper fresco e decisamente on trend.

A Beautiful Boy(sh)

I capelli alla "maschietta" fanno un comeback: dalle flapper americane degli anni 20 alle nuove icone della generazione z, tutte ne vanno pazze.

Short Afro

Anche le chiome più ricce ed indisciplinate possono sfoggiare un taglio corto: basterà provare l'intramontabile afro, declinato in versione short.

Credits Ph: Mondadori Photo