Sognate di valorizzare al meglio la vostra chioma riccia? Ecco come prendersene cura, e la guida ai prodotti davvero irrinunciabili

Sognate una chioma piena di ricci ben definiti, morbidi e vaporosi è la chiave per un look decisamente cool che non passa inosservato. Bisogna però considerare l'altro lato della medaglia: i capelli ricci necessitano di cure specifiche, sopratutto durante i cambi di stagione che posso metterne a dura prova l'aspetto e la salute. I capelli ricci infatti, se non adeguatamente curati, possono apparire sfibrati, secchi e piuttosto crespi. Con i prodotti giusti però, i vostri ricci saranno sempre al meglio.

Capelli ricci: ecco come scegliere shampoo & balsamo

I capelli ricci tendono a essere crespi e indomabili, per questo hanno bisogno una haircare routine ad hoc. Per prendersi cura dei capelli ricci occorre iniziare dalla cura quotidiana: L’utilizzo di uno shampoo specifico è particolarmente importante per apportare il giusto nutrimento senza appesantire. Il conditioner è il secondo step per ricci perfetti: in questa fase inoltre sarà facile pettinare i ricci con un pettine a denti larghi. Scopriamo tutti gli Shampoo e Balsamo must have per prendersi cura dei capelli ricci mantenendoli morbidi ed idratati.

La formula assolutamente innovativa di questo shampoo trasforma i capelli con risultati immediati e spettacolari: ravviva, definisce i ricci e ne elimina il crespo, donando ai capelli corpo e pienezza.

Per apportare morbidezza e districabilità senza appesantire scegliete un conditioner pensato appositamente per ricci elastici, tonici e duraturi. Questo contiene olio biologico di pracaxi e babaçu, proteine del latte, estratti di frutta, Integrity 41® e proteine di quinoa.

Questo shampoo solido ricco di ingredienti naturali assicura dai 30 ai 50 lavaggi. La sua formula lascia i capelli detersi, visibilmente sani e lucenti.

Questa maschera intensiva idrata e nutre il capello in profondità, ripristinandone la naturale luminosità e vitalità. La formula è arricchita da preziosi oli essenziali rivitalizzanti di arancio, limone e pompelmo.

Capelli ricci: ecco quali prodotti scegliere per lo styling

La cura dei capelli ricci non si limita alla detersione: infatti, occorre proseguire con uno styling adeguato che punta tutto sull'idratazione per potenziare l’effetto di condizionamento e preparare il capello alla fase dell’asciugatura. Via libera quindi a prodotti specifici come spray, impacchi e maschere ristrutturanti. La giusta quantità di idratazione, infatti, mantiene la chioma morbida al tatto, e rivela un riccio perfettamente definito nella sua forma.



Una crema nutriente, studiata appositamente per le necessità del capello riccio: la perfetta combinazione di burro di Karitè e Melassa fornisce la giusta idratazione, consentendo di prevenire e controllare l'effetto crespo, anche sui ricci più ostinati.

Un prodotto anti-crespo che leviga e arriccia i capelli creando istantaneamente una finitura rilassata e senza peso, nutrendo allo stesso tempi il cuoio capelluto grazie alla preziosa formula a base di erbe.

Questo siero concentrato e impalpabile assicura definizione e controllo del riccio. La sua formula crea una barriera protettiva che contrasta i danni dovuti dalle alte temperature, riduce e sigilla le doppie punte e districa facilmente i ricci.

Un trattamento elasticizzante e rivitalizzante senza risciacquo per capelli mossi e ricci: applicarlo con costanza amplificherà la vitalità e l'elasticità dei ricci tra uno shampoo ed il successivo.

Credits Ph: Mondadori Photo