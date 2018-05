I look capelli corti grigi più belli da copiare. Scoprite le proposte dei saloni più importanti e i tagli visti in passerella

I capelli grigi corti sono cool. A dimostrarlo sono i tagli visti nei lookbook dei più importanti saloni, così come i look proposti sulle passerelle più blasonate.

Goldwell, Cotril e Jean Paul Miné ci hanno presentato capelli grigi corti per la primavera estate 2018, ma anche Fendi e Agnes B.

Trovate la giusta ispirazione per il vostro cambio di look continuando a leggere questo articolo.

Bicolor

Questo taglio corto firmato Cotril ci mostra un look di tendenza con capelli corti e grigi con parte frontale a contrasto, in nuance pesca pastello.

Ciuffo grigio

La parte frontale della chioma è color grigio piombo.

Silver glam

"Doppio taglio" grigio dallo styling voluminoso.

Taglio scalato

Short cut grigio dal look scalato, con frangia proposto da Goldwell.

Supershort

Taglio cortissimo con tinta grigia.

Mni bob

Un caschetto corto e mosso dal colore grigio-verde.

Statement

Un hairlook da passerella con capelli letteralmente "dipinti" d'argento.

Multi-grey

Capelli grigi corti in diverse sfumature in nuance per la proposta Jean Paul Miné.

Grey bob

Capelli a caschetto corti in grigio silver.

Mini fringe

Taglio corto e scalato in grigio con mini frangia per un hairlook originale.

Grigio e verde

Taglio corto dal colore multidimensionale grigio con incursioni di verde: super glam, firmato Goldwell.

Hightlights

Colpi di luce grigi su base grigia per una proposta estremamente glam di capelli grigi corti.

Credits Ph.: Mondadori Photo, Goldwell, Jean Paul Miné e Cotril.