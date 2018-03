Come porteremo i capelli quest'anno? Ecco i look "piatti" alla radice da copiare

Volume ridotto a zero nella parte dal capo per la tendenza capelli flat top, uno dei must have visti on stage per la primavera estate 2018.

Gli hair look visti in passerella parlano chiaro, quest'anno i capelli si portano schiacciati alla radice.

Perferibilmente su capelli lunghi, la chioma viene appiattita nella parte alta e lasciata libera di muoversi con naturalezza sulle lunghezze. Scoprite qui di seguito i look da copiare.

Contrasti



Un'acconciatura glam da copiare che gioca con volume e texture a contrasto.

Liscio totale

Capelli lunghi e biondi con scriminatura centrale. La parte alta della chioma è extra liscia.

Capelli ricci flat top

Anche chi ha i capelli ricci può giocare con i look flat top, basta pettinare la parte alta e lasciare al naturale il resto dei capelli.

Sleek

Effetto pulito per la coda bassa ultra tirata. Per copiare questo look munitevi di gel o pasta modellante.

Flat & natural

Effetto naturale per i capelli con riga in mezzo e volume minimo.

Polished

Un hairlook pulito con capelli dal brushing liscio.

Flat & light

L'effetto "piatto" nella parte alta della testa si può ottenere anche senza l'ausilio del gel, basta lavorare la chioma dall'alto durante l'asciugatura.

Minimal glam

Capelli extra lisci portati dietro le orecchie, una proposta minimal che enfatizza il viso e i dettagli glam del look.

Combed backward

Chioma pettinata all'indietro e fissata sulla nuca.

Flat top e lunghezze a onde

I capelli a onde continuano a fare tendenza. Per la primavera estate 2018 provate la variante con radici piatte.

Effetto bagnato

I capelli vengono lavorati con il gel per un effetto wet di tendenza. Le ciocche vengono portate tutte da una parte, per un hairlook originale.

Flat top e colore

Una proposta che rompe gli schemi colorando in rosa baby - con una tinta temporanea - le radici piatte dei capelli. Perfetta per un party look.