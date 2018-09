Se ogni giorno lottate contro una chioma mossa e crespa, seguite i nostri consigli per un liscio perfetto senza piastra (o quasi)



Capelli crespi, che non reggono la piega. Onde che si formano dove dovrebbe esserci un liscio-spaghetto. Ore spese passando più volte la piastra rese vane da un pizzico di umidità.

Chi ha i capelli mossi e crespi conosce molto bene questi (e altri!) imprevisti, così come la quotidiana guerra per avere una chioma vagamente in ordine.





La soluzione non è (solamente) correre dal parrucchiere. Anche a casa, con i giusti prodotti, si possono ottenere buoni risultati in poco tempo. Ecco i nostri consigli (testati!) per capelli lisci in poche mosse.

Idratare i capelli dopo lo shampoo





Se avete i capelli crespi, questo probabilmente è uno step che non saltate mai, ma vale la pena ricordarlo: dopo lo shampoo è sempre bene idratare e districare i capelli con un balsamo o una crema specifica.





La Crema Sublimante Unibalance di Creattiva è perfetta per questo scopo, perché scioglie i nodi e idrata i capelli più secchi, ma lo fa senza appesantirli.

Lo spray anticrespo





Subito prima di asciugare i capelli, spruzzate un prodotto anticrespo, che faciliti la piega e vi aiuti a pettinarli meglio, come l’Instant Mask di Nashi Argan.

Il phon professionale sarà il vostro alleato





Per un liscio perfetto occorre investire in un asciugacapelli di qualità, che sia davvero potente: farà lui la maggior parte del lavoro, eliminando il crespo e asciugando i capelli in un batter d’occhio. Se i parrucchieri usano questi phon ci sarà un motivo!





Date un’occhiata al 3900 Healthy Ionic di Elchim: ha un flusso d’aria che idrata e rende lucidi i capelli eliminando le cariche elettrostatiche.

Una spazzola per domarli





Mentre asciugate i capelli (l’ideale è farlo quando sono ancora bagnati), aiutatevi con una spazzola facile da usare, che li renda subito lisci e senza nodi.





La Tangle Teezer Blow Styling non richiede alcuna manualità da professionista ed è perfetta se avete i capelli lunghi. Altrimenti, optate per una classica spazzola tonda in cinghiale: rende i capelli più lucidi ed elimina il crespo.

Una crema per tenere a bada il crespo ogni giorno





Dopo la piega, oppure ogni volta che vogliate tenere a bada il crespo, applicate un olio o una crema senza risciacquo in piccolissime quantità, soprattutto sulle punte.





La crema Phyto 9, per esempio, è perfetta per i capelli molto secchi e crespi: si applica ogni giorno e non sporca le lunghezze.

E la piastra?





Dopo tutti questi step, la piastra può essere utilizzata per fissare la piega e farla durare più a lungo. Ma non dovrete più passare ore e ore su ogni ciocca: garantito!





Credits ph: Will Li on Unsplash