I capelli grigi non si nascondono più: si incorniciano. Il silver framing è la tecnica discreta che regala luce e profondità alla chioma, in quattro versioni super chic.

Negli ultimi anni le tecniche di colore che valorizzano i capelli bianchi sono esplose: dal grey blending al French blending, fino alle meches a spina di pesce. L’idea è sempre la stessa: smettere di inseguire la ricrescita e trasformare i fili argento in un punto di forza.

In questo filone si inserisce il silver framing capelli grigi, la tecnica che sta facendo il giro dei saloni internazionali. Non richiede una rivoluzione totale della testa, ma lavora soprattutto sul contorno viso, regalando luce strategica e profondità senza rinunciare alla vostra base naturale.

Cos’è il silver framing e perché illumina i capelli grigi

Il silver framing è una variante del classico face framing: il parrucchiere schiarisce e tonalizza in argento freddo o platino le ciocche che incorniciano il viso, in particolare tempie e riga. L’effetto è quello di un piccolo alone luminoso che dialoga con i capelli grigi già presenti, invece di coprirli.

La color specialist Siobhan Haug, cofondatrice del salone Haug London Haus di Londra, ha spiegato che gli highlights vengono "intrecciati" al colore naturale, così la ricrescita risulta morbida e poco visibile. Le ciocche frontali possono essere sottilissime, anche mezzo centimetro, oppure più corpose, a seconda di quanto contrasto desiderate.

La logica è la stessa del balayage per capelli bianchi: creare più dimensione, attenuare lo stacco tra ciocche scure e bianche, accompagnare la transizione senza l’effetto “casco” della tinta piena. Il silver framing è semplicemente lo zoom sul contorno viso di questo approccio.

4 modi per provare il silver framing capelli grigi

1. Soft halo: cornice morbidissima per i primi fili bianchi

Perfetto se avete una base biondo scuro o castano chiaro e pochi bianchi concentrati su tempie e riga. Il parrucchiere lavora con micro-ciocche molto sottili, quasi trasparenti, schiarite di pochi toni e poi tonalizzate in argento chiarissimo o greige freddo, in base al sottotono della pelle. Risultato: luminosità soft, zero strisce evidenti, ricrescita quasi impercettibile.

2. Money piece silver: effetto statement ma ancora chic

Qui le due ciocche frontali diventano protagoniste: più spesse, più chiare, spesso portate fino al platino freddo che si fonde con i bianchi naturali. Ricorda il money piece, ma declinato sui capelli grigi. Funziona bene su chi è già abituata al colore e vuole un dettaglio forte, magari su un bob liscio o un long bob mosso. Serve mano esperta, perché basta esagerare con lo spessore per ritrovarsi con la riga a contrasto stile anni Novanta.

3. Reverse blending sale e pepe: aggiungere “pepe” all’argento

Se la vostra chioma è ormai molto chiara, quasi tutta bianca, il rischio è sembrare appiattite. Qui entra in gioco il reverse blending: invece di schiarire, il colorista inserisce lowlights leggermente più scuri tra i bianchi, soprattutto vicino al viso. In pratica aggiunge “pepe” dove c’è troppo “sale”, creando un elegante effetto sale e pepe controllato. È l’opzione ideale se non volete tornare alla tinta piena, ma desiderate più profondità e definizione dei lineamenti.

4. Silver framing “caldo” per castane mediterranee

Su basi castano medio o scuro e pelle olivastra, un argento glaciale può risultare severo. In questo caso meglio scegliere un silver framing più caldo: schiariture miele, honeycomb, teak o beige freddo, uno-due toni più chiari della base, miscelate ai primi fili bianchi. Le ciocche chiare vicino al volto illuminano lo sguardo, i bianchi si mimetizzano e l’insieme resta armonico con il sottotono della pelle. Gli esperti di colorazione consigliano proprio questa strada per chi teme l’effetto “grigio cenere”.

A chi sta bene, cosa dire al parrucchiere e come mantenerlo

La colorista svedese Christel Barron-Hough, fondatrice dello STIL Salon di Londra, sottolinea che il silver framing dà il meglio su basi dal biondo scuro al castano chiaro, oppure su chi ha già molti capelli grigi. Su capelli nero corvino arrivare a un argento pulito è più complesso: si può fare solo con ciocche molto sottili e più sedute, quindi servono aspettative realistiche. Sui ricci, gli esperti suggeriscono “trame” più irregolari e di lasciare qualche ciocca bianca naturale per enfatizzare il movimento.

In salone, la parola d’ordine è chiarezza. Dite se volete camuffare i bianchi o metterli in primo piano, portate una foto di riferimento (lo spettro va dai ricci argento di Andie MacDowell alle ciocche illuminate di Salma Hayek) e specificate il livello di contrasto desiderato: halo delicato o money piece deciso. Un buon professionista valuterà anche taglio e forma del viso, adattando posizione e lunghezza delle ciocche illuminate.

Sul fronte manutenzione, il silver framing rientra tra le tecniche low-maintenance: secondo molti coloristi bastano ritocchi ogni 10-12 settimane. A casa, la routine ideale prevede shampoo e balsamo silver o viola una-due volte a settimana per evitare riflessi gialli, alternati a prodotti delicati e a maschere molto idratanti per compensare la decolorazione.