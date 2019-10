La tinta castano fragola è il must capelli per l'autunno inverno 2019-20. Trovate tra le nostre proposte l'hairlook strawberry brunette che fa per voi

Vi piace la tinta castano fragola? Siete nel posto giusto. Abbiamo selezionato per voi i migliori look capelli in nuance strawberry brunette, il colore di tendenza per l'autunno inverno 2019-20.

Divenuta una delle nuance top del momento, il castano fragola si è fatto strada su Instagram e nei saloni degli hairstylist più cool grazie all'interessante connubio tra tinta castana e tinta rosso fragola.

Il risultato? Un castano intenso, caldo e magnetico, tutto da provare.

Effetto intenso

Rosso e castano si mixano alla perfezione regalando corpo alla chioma.

Luce pura

Effetto super luminoso per il colore capelli castano fragola, must have per l'autunno inverno.

Balayage

La tinta strawberry brunette è ideale per creare un effetto balayage sui capelli lunghi castani.

Light pink

I capelli castano chiaro acquisiscono una morbida sfumatura fragola per un effetto leggero e chic.

Tono su tono

Sottili giochi di sfumature per questo hairlook castano rosso, dalla tinta super lucida e sfumata ad arte.

Chic degradé

La tinta capelli rosso fragola strawberry brunette è ideale per creare un effetto sfumato sulle lunghezze partendo da una base castano scuro.

Highlights

Colpi di sole color rosso fragola donano corpo e movimento alla chioma castana, folta e lunga.

Hot strawberry

Base castano scuro e lunghezze illuminante da highlight rossi in nuance intensa.

Mid Lenght

Le mezze misure sono cool. Ecco un taglio medio lob con tinta castano fragola dallo styling mosso.