Volete provare un taglio a caschetto? Ecco i più belli di stagione, tutti da copiare

Il caschetto è il taglio di capelli medio per eccellenza. Di grande tendenza per la primavera estate 2019, i capelli a caschetto si riconfermano un must.

Non solo il classico caschetto geometrico dallo stile rigoroso, ma anche acconciature wavy - mosse - ricce e dallo styling edgy, con o senza frangia.

Trovate il taglio a caschetto che fa per voi con gli hairlook più belli del momento visti in passerella e selezionati per voi da Grazia.it.

Caschetto mosso e voluminoso, un inno alla semplicità in fatto di acconciature.

Capelli a caschetto lisci dall'effetto texturizzato in tinta biondo platino con radici scure a contrasto.

Il classico taglio a caschetto con riga in mezzo: classy & glam.

Bob liscio e rigoroso in biondo vaniglia per un hairlook di carattere.

Capelli a caschetto lievemente sfilati sulle lunghezze. Completa il look la frangia a tendina.

L'effetto naturale è in grande spolvero, eccolo sul taglio a caschetto medio wavy.

Pettinati all'indietro, i capelli hanno un look wet edgy, perfetto per reinventare il classico bob.

Bob sfilato con frangia piena. Il gioco di colore tono su tono conferisce al look movimento e stile.

Un altro taglio di capelli a caschetto mosso con frangia, l'hairlook del momento.

Credits Ph.: Mondadori Photo / Artwork: Elisa Costa