Grandi classici, il caschetto e il bob, comprese tutte le sue varianti, sono sempre i più scelti dalle donne. Sotto, alcune foto d'ispirazione

Bob, long bob, messy bob, caschetto. Cambiano i nomi e le parole ma non il concetto, o quasi, che è tutto giocato sui centimetri: appena sotto la mascella, a toccare le spalle o appena sotto.



È in questo spazio limitato che gioca la forbice del parrucchiere: da caschetto a bob il passo è breve.



Eppure questa lunghezza media, una via di mezzo, è quella maggiormente scelta dalle donne negli ultimi anni.

Cinque caschetti tra cui scegliere Cate Blanchett al Lido di Venezia

Lucy Hale agli ultimi Teen Choice Awards.

L'ultimo taglio di Bella Hadid.



Marion Cottilard ha spesso sfoggiato un bob, anche sui red carpet.

Il caschetto trionfa anche sulle passerelle, come quelle di Alexis Mabille.

Così come da Azzaro, dove la chioma corta è portata indietro.



10 immagini da portare dal parrucchiere



Cate Blanchett sul red carpet di Venezia qualche giorno fa, Bella Hadid, Lucy Hale ai Teen Choice Awards, Marion Cotillard. E la lista potrebbe continuare: sono tante le donne che, forbici alla mano, hanno optato per questa lunghezza. E quando il coraggio manca, hanno scelto un faux bob grazie ad acconciature ad hoc.



D’altronde il bob non è certo cosa recente: già Joan Crawford negli anni ’20 l’aveva scelto, come alternativa algida ed elegante al classico caschetto che imperversava tra le flappers.

Ma perché piace così tanto? Semplicemente perché è la classica “via di mezzo”: non troppo corto, così non c’è il rischio di un pentimento, né troppo lungo così che la manutenzione sia veloce e pratica; si adatta a praticamente tutti gli stili, può essere leggermente messy, un po’ stropicciato con onde poco definite, oppure con tanto di frangia.



È ideale per i capelli lisci e fini perché dona loro volume, non essendo un taglio scalato, ma anche per i ricci, basta vedere la testa di Kerry Washington. Senza contare che è ideale sia con riga centrale che con quella laterale.



E se non si è particolarmente convinte, basta aspettare che i capelli ricresceranno appena sotto le spalle, perfetti per lo chic long bob come quello di Natalie Portman al Lido.

Messy bob, long bob, con frangia: 4 proposte più particolari Natalie Portman sbarca al Lido con un long bob morbido.

Emma Stone ormai una veterana del bob, soprattutto alla versione messy.

Il bob e il caschetto si prestano molto bene alla frangia.



Questa lunghezza è adatta anche per chi ha i capelli molto ricci perchè li esalta, come conferma Kerry Washington.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Getty