Volete provare un nuovo colore di capelli? Il nuovo trend si chiama caramel latte hair e si ispira ai colori caldi del cappuccino al caramello

Per questa stagione i capelli si tingono di colori caldi e soffici. La nuova tendenza dei caramel latte hair si ispira alla bevanda più amata nella stagione autunnale, vale a dire il cappuccino al caramello.

Il trend dei capelli caramel latte gioca con varie tonalità di castano chiaro e biondo miele, con cui creare dei layer color caramello grazie alla tecnica del balayage. Il risultato è una tinta che dona corpo e volume alla chioma, e che si adatta a tutti i tipi di carnagione.

Volete provare questo nuovo colore di capelli? Vi suggeriamo qualche ispirazione.

Textured long bob



Il nuovo colore di capelli si abbina perfettamente al taglio più cool del momento, con una lunghezza che lambisce le spalle e un effetto texturizzato sulle lunghezze.



Onde morbide



Come valorizzare al meglio un colore così complesso e multisfaccettato? Con uno styling mosso e naturale, per un risultato davvero glamour.



Smooth & shiny



Per un risultato ottimale non ci dovranno essere stacchi netti di colore. Per nutrire la chioma e ottenere un risultato di extra brillantezza, utilizzate qualche goccia di olio prima della piega.





Dark roots



Le radici più scure a contrasto con le lunghezze bionde color caramello sono una delle tendenze più forti del momento. E, con l'incubo ricrescita allontanato, il mantenimento è davvero easy.



A shade darker



I capelli caramel latte possono essere studiati su misura sul proprio colore di base. Se non volete schiarire troppo, optate per una tonalità di caramello leggermente più scura, per un risultato tono su tono super naturale.



Balayage work



Più il balayage sarà realizzato su ciocche sottili e più l'effetto ottenuto sarà credibile e di maggior effetto. Potete optare per un mix di varie tonalità in armonia tra loro per creare un colore 3D.



Credits Ph.: Unsplash, Pexels